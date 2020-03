Francesca Brambilla svela: "Sono in ​Egitto per proteggere mia madre malata di Sla"

I telespettatori possono ancora ammirarla nel ruolo della Bona Sorte nel quiz preserale di Paolo Bonolis "Avanti un altro", ma in questi giorni Francesca Brambilla non si trova in Italia. La showgirl bergamasca ha scelto di allontanarsi dal nostro Paese per rimanere lontano dall'emergenza sanitaria in atto. Una scelta difficile presa per proteggere la madre malata e maggiormente esposta al rischio del contagio da coronavirus.

Mentre in televisione stanno ancora andando in onda le puntate registrate di quiz di Paolo Bonolis, Francesca Brambilla ha lasciato il Paese da diversi giorni. Quella che doveva essere solo una breve vacanza, dettata dalle prime misure restrittive di due settimane fa, si sta a poco a poco trasformando in un allontanamento forzato, che durerà ancora diverse settimane. La showgirl bergamasca è partita pochi giorni dopo l'isolamento imposto a Codogno, prima che la situazione degenerasse con le stringenti misure adottate dal governo.

Abbiamo raggiunto telefonicamente Francesca Brambilla, che si trova a Sharm Al Sheikh nel Sinai del Sud, e ci ha raccontato il motivo del suo viaggio improvviso: " Sono andata via perché la mia mamma come alcune persone sanno è malata, ha la sclerosi multipla quindi è in cura. Ogni settimana fa le terapie e ha le difese immunitarie molto basse, sono riuscita a portarla via dall’Italia proprio per questo motivo, per la grande paura. Penso che prolungheremo e rimarremo fino ad aprile, è l’unica soluzione. Rimango comunque super attiva e vicina all'Italia facendo donazioni anche se non sono lì è come se lo fossi ".



Francesca Brambilla ha poi raccontato come sta vivendo l'Egitto questa emergenza sanitaria mondiale, che l'Oms ha definito ufficialmente pandemia: " Qua la situazione è tranquillissima.. mi sembra di aver sentito che ci sono due casi, non si sa dove. Però è tutto tranquillo fortunatamente si può stare un attimo più leggeri rispetto all'Italia ".