Francesca Cipriani si improvvisa parrucchiera

Una coloratissima Francesca Cipriani ha mostrato ai suoi tantissimi follower di Instagram le sue arti in fatto di taglio e piega: la vivace showgirl si è improvvisata parrucchiera realizzando una personalissima versione della frangia. Chiusa nel bagno di casa Francesca ha immortalato il risultato delle sue fatiche posando per l'obiettivo del suo telefonino avvolta in un aderentissimo abito a fiori, per un effetto finale davvero sensuale. La leggerezza dell'abito è rimarcata dalla posa, la Cipriani solleva la gonna con delicatezza mentre sorride timidamente alla telecamera.

La frangia non appare completamente dritta e simmetrica ma il risultato è lodevole, la bellissima showgirl ha stirato anche il resto della capigliatura per uniformare il look. Non sfugge la scollatura stretta dal corpetto dell'abito che fatica a contenere il seno prosperoso dell'artista, che non sembra patire la quarantena imposta dal coronavirus. Francesca alterna momenti relax davanti alla TV ad attimi di nostalgia condividendo scatti del passato dove posa in costume.

Tra un costume intero ed un topless accennato la showgirl cerca di spezzare la noia dei suoi follower catturando il loro interesse con scatti sexy e molto seducenti. In questo la Cipriani è maestra come mostra il forte seguito di seguaci in crescita continua, fan sempre pronti a commentare con affetto e malizia le pose della donna. E Francesca non sembra insensibile all'interesse dei suoi sostenitori che accontenta con selfie e foto dove le curve sono sempre in primo piano, spesso fasciate in abiti aderentissimi e trasparenti oppure outfit casalinghi molto seducenti.

Nell'ultimo scatto non sfugge un dettaglio particolare: non solo la frangia e la scollatura generosa, ma anche l'assenza del consueto make up, solo una velatura di rossetto rosa chiaro e un tocco di mascara. Il look del tutto naturale e molto fresco mostra Francesca in tutta la sua bellezza per un risultato davvero affasciante.

