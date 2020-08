Facchinetti inchioda il vip tirchio: "Sei ricco e chiedi 20 euro di sconto? Fai schifo"

Francesco Facchinetti è tornato nella sua seconda casa, quella Sardegna che ogni anno celebra e racconta attraverso le sue storie su Instagram. Dopo aver trascorso una settimana sull'isola con la famiglia al completo, anche insieme a Mia, ora l'imprenditore si sta regalando una vacanza spensierata insieme alla moglie e ad alcuni amici. È l'estate del "restiamo in Italia", o almeno questo era quello che la maggior parte dei personaggi noti e dei politici professavano fino a pochi mesi fa.

Ma sulla scia del "fate quello che dico e non quello che faccio", ecco che molti di loro sono volati all'estero. Non Francesco Facchinetti, che quest'anno ha deciso di trascorrere per intero le sue vacanze in Italia e soprattutto nella sua amata Sardegna perché, d'altronde, è anche questo un modo per muovere l'economia del Paese in forte crisi dopo il lockdown. Ed è da qui che, anche quest'anno, l'imprenditore ha lanciato gli strali contro chi, forte della sua popolarità, ha chiesto lo sconto al ristorante.

Francesco Facchinetti ha dedicato diverse storie su Instagram a questo episodio a cui ha personalmente assistito durante il pranzo in uno dei locali della Costa Smeralda. " Sono incazzato come una bestia ", così ha esordito l'imprenditore nel suo videomessaggio, prima di raccontare quanto avvenuto. Ha spiegato, come tutti già sanno, che quando si esce a mangiare fuori in Costa Smeralda è facile incontrare personaggi noti ed è quello che è successo a lui ieri. Nel ristorante in cui è andato con la moglie e gli amici gli hanno assegnato un tavolo accanto a un "personaggio molto famoso e molto ricco". Fatta questa premessa, Facchinetti ha spiegato cosa lo ha infastidito: " È arrivato il conto e ha chiesto lo sconto. Ma come cazzo fai a chiedere lo sconto in un momento come questo, dove la gente sta fallendo, i ristoranti stanno fallendo, i negozi stanno fallendo, gli hotel stanno fallendo. Tu che sei ricco puoi permetterti di pagare e di lasciare la mancia. E chiedi lo sconto? Mi fai schifo ".

È decisamente arrabbiato Francesco Facchinetti, che nella sua invettiva si rivolge " a tutti i personaggi famosi che chiedono lo sconto, che vogliono le cose regalate, che rompono i coglioni e vogliono 20/30 euro di sconto ". L'imprenditore ha le idee molto chiare: " Pagate! Dovete pagare di più degli altri ". La rabbia di Facchinetti è evidente nel suo video messaggio, supportato da un messaggio che ha poi voluto aggiungere successivamente: " Una volta chi era ricco pagava per tutti. Ora, se sei ricco e famoso non vuoi pagare nulla. Che pena, che schifo, che disagio ".