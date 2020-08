Finito il patriottismo, i vip vanno in vacanza all'estero

Formentera, Mykonos, Isole Canarie sono queste le mete più gettonate dai vip nostrani per le loro vacanze post quarantena. E pensare che durante il lockdown - sognando un'estate normale - il mantra dei volti noti era: " Quest'anno vacanze italiane ". E invece troppo grande deve esser stata la tentazione di prendere un volo e godersi il sole e il mare a migliaia di chilometri di distanza dal Belpaese. Così, alla spicciolata, da Aurora Ramazzotti a Raffaella Fico, da Alessia Marcuzzi ad Alba Parietti ecco le nostre vip salutare l'Italia in favore del turismo estero.

La prima a prendere il volo, destinazione Formentera, è stata Alba Parietti. Sull'isola delle Baleari la showgirl possiede un'abitazione nella quale si rifugia ogni estate, ma questo non l'ha risparmiata dalle critiche e dai giudizi del popolo del web. A farle eco anche l'influencer Ludovica Valli che a Formentera ha deciso di trascorrere buona parte dell'estate, dopo aver accusato malesseri che hanno preoccupato il popolo social. A godersi il caldo sole spagnolo è volata anche la chiacchieratissima Alessia Marcuzzi, che a Formentera ha trovato il suo buen retiro da anni. Insieme alla figlia Mia e ad alcune amiche, la conduttrice ha preso le distanze dall'Italia e dai pettegolezzi, concedendosi qualche giorno di relax prima dell'inizio delle registrazioni della sua edizione di Temptation Island.

Mykonos ha invece stregato l'attrice Ludovica Bizzaglia e l'influencer Soleil Stasi che, insieme alla collega Dayane Mello (al centro di un piccante gossip tra Gianmaria Antinolfi e Belen Rodriguez), si è concessa una vacanza all'insegna del divertimento alle isole cicladi. L'affascinante isola greca ha conquistato anche altre starlette dello spettacolo nostrano: l'attrice Michela Quattrociocche, l'influencer Chiara Nasti e Raffaella Fico. Per tutte e tre Mykonos è stata l'occasione per presentare i loro nuovi amori, nati in questa strana estate pandemica.

Insomma alla faccia del turismo di prossimità tanto decantato durante i lunghi mesi di quarantena. La maggior parte dei vip nostrani ha deciso di fare almeno una puntatina all'estero in questa inusuale estate, scatenado - spesso - la reazione indignata del popolo social alla vista di post e foto scattati fuori dai confini nazionali. Anche Aurora Ramazzotti non è stata da meno ed è volata alle Isole Canarie. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti è approdata a Lanzarote nelle scorse ore in compagnia del fidanzato Goffredo e di un gruppo di amici, pronta a esplorare la suggestiva isola vulcanica.