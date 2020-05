Frecce Tricolori su Milano, Fedez si commuove: "Brividi". E bacchetta la moglie

Le Frecce Tricolori hanno sorvolato i cieli di Milano disegnando la bandiera dell’Italia. Anche Fedez ha assistito, sorpreso, allo spettacolo e non ha potuto fare a meno di commentare quanto appena visto dal balcone di casa.

Il tour della Pattuglia Acrobatica, iniziato oggi 25 maggio, terminerà il prossimo 2 giugno in occasione della Festa della Repubblica e toccherà tutte le regioni d’Italia nei prossimi giorni. “ La nostra bandiera è simbolo di unità: da oggi le Frecce Tricolori la disegneranno ogni giorno nel cielo italiano, sorvolando tutte le regioni. Sarà un grande abbraccio agli italiani che si chiuderà a Roma il 2 giugno per la Festa della Repubblica ”, ha scritto su Twitter il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini.

Tutti gli italiani, quindi, saranno con il naso all’insù nei prossimi giorni e, oggi, è toccato a Fedez stupirsi dinanzi alla bandiera tricolore disegnata nei cieli di Milano. “ Ero appoggiato alla finestra che stavo scrivendo e ad un certo punto sono passate le Frecce Tricolori e hanno fatto la scia con i colori della bandiera italiana – ha raccontato lui estasiato sui social - . Sono scioccato ragazzi, devo dire che mi è venuto un brividino...Veramente bello! Mi sono quasi commosso...quasi eh! Non del tutto! ”.

Nel momento in cui le Frecce Tricolori hanno sorvolato Milano, però, Chiara Ferragni non era in casa e, visualizzate le Instagram story del marito, non ha potuto far altro che ammirare quello spettacolo via social. “ Ma wow ”, ha commentato lei inviando un messaggio privato a Fedez che, ironico, ha risposto alla moglie condividendo il loro botta e risposta con i follower. “ Così impari ad andare dal parrucchiere ”, ha scherzato il rapper che, tuttavia, non ha ricevuto solo il messaggio estasiato della moglie.

Nella sua casella di posta, infatti, è giunto anche il pensiero di una signora che ha voluto ringraziare la coppia per l’impegno e gli aiuti dati alla terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele. “ Sono la moglie di un ammalato di Covid-19 che, grazie al reparto di T.I. dell’ospedale San Raffaele, oggi è ancora qui con noi – ha scritto la donna nel messaggio che Fedez ha condiviso su Instagram - . Non ti descrivo l’emozione e la gioia della prima videochiamata dopo il risveglio. Le prime parole che mi ha detto sono state: ‘Se sono ancora qui, lo devo a Fedez e alla moglie. Li ringrazierò a vita’ ”.