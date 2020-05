"Frustrate, sfogatevi con questa foto": Karina Cascella colpisce chi la offende

Karina Cascella spietata contro le invidiose: è bastata una foto mozzafiato per far rodere il fegato alle hater che, da qualche tempo, hanno deciso di prendere di mira l'influencer resa nota da Maria De Filippi. E lei risponde con l'ultimo scatto pubblicato sui suoi canali social: tacchi a spillo, trasparenze e un décolleté da urlo sono le sue affilatissime armi per mettere a nudo la cattiveria di alcune follower, donne che ogni giorno si collegano al suo account Instagram al solo scopo di sminuirla.

“ Sono una donna molto generosa e altruista - scrive nella didascalia - infatti anche stasera con questa foto, darò modo a tutte le frustrate di sfogarsi. Un consiglio però vorrei darlo a tutte coloro che per sentirsi meglio, girano in ogni profilo ad offendere “gratuitamente” gli altri… Se ricordaste più spesso che, su questa terra, siamo solo di passaggio e che, questa vita non è eterna, forse riuscireste ad essere più umili e meno cattivi ”.

Karina ha quindi scelto la strada di una vera e propria lezione di morale: l'influencer invita tutti quelli che la seguono - e in particolare le sue detrattrici - a riflettere prima di insultare altre donne solo perché belle e famose. Una presa di posizione che ovviamente non nasce dal nulla: la giovane opinionista televisiva nei giorni scorsi è stata infatti ricoperta di insulti e offese di vario genere.

Pochi giorni fa Karina aveva pubblicato su Instagram alcuni scatti seducenti, simili a quello finito nella bufera: gonne trasparenti e scollature ombelicali, il tutto corredato da pose ammiccanti. " Avevo pensato di uscire per la spesa così ", aveva scritto ironicamente l'influencer, battuta però non compresa da alcune follower. " Ma perché non resti a casa anziché uscire vestita da moka? ", aveva risposto un'utente arrabbiatissima, seguita poi da altre hater, pronte ad accusarla di aver fatto ricorso alla chirurgia plastica. " Ma ti credi cosi fi*a? - scrive una follower - Sei tutta finta… La vera bellezza è naturale e poco appariscente… e non volgare ”. E c'è anche chi - addirittura - si è messo a confrontare la misure del seno di Karina tra questi scatti e alcuni del passato, in una sorta di morbosa rincorsa al centimetro. “ Togliti le protesi vedrai che ti va bene… eri senza seno prima ”, si legge tra i commenti.

Così, dopo numerosi insulti, è arrivata una risposta da parte dell’opinionista: lei prosegue orgogliosa per la sua strada, senza badare alle polemiche delle persone in cui ravvisa solo frustrazione e invidia.

