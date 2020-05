Fuorionda imbarazzante per Bianca ​Guaccero

Mai sottovalutare l'attenzione di telespettatori e fan pronti a raccogliere (e condividere) ogni scivolone dei protagonisti del piccolo schermo. È successo a Bianca ​Guaccero, che nella diretta pomeridiana della sua trasmissione "Detto Fatto" - pensando di non essere registrata - è scivolata su una gaffe piccante decisamente clamorosa.

A dire il vero la puntata di oggi della trasmissione condotta dalla popolare presentatrice partenopea è stata ricca di equivoci. A cominciare dalla violazione della norma del distanziamento fisico imposta dall'emergenza coronavirus. Durante la rubrica dedicata al gossip e condotta insieme all'eclettico Jonathan Kashanian, la Guaccero si è lasciata prendere la mano e, avvicinatasi pericolosamente al collega, gli ha rubato il cappello. In preda all'euforia, la conduttrice ha urlato nel copricapo, salvo poi rimetterlo in testa a Kashanian. Brusio in studio e Bianca Guaccero è stata costretta a scusarsi in diretta per l'errore involontario: " Lo sai che non ci ho pensato? Mi è sfuggito, non ci ho ragionato sopra, scusate. Ho perso il controllo, non avrei dovuto farlo ". Il collega non ci ha pensato su due volte, sdrammatizzando la situazione: " Verrà disinfettato, sappilo ".

Ricompaio dopo due giorni solo per questo: Bianca Guaccero vuole igienizzarsi.



Dall'anteprima di Detto Fatto di oggi, 25 maggio 2020 su Rai 2.#VeryNormalTRASH pic.twitter.com/lwvrNkgSsD — LALLERO (@see_lallero) May 25, 2020