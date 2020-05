Bianca Guaccero: "Vorrei un altro figlio. Ma manca la materia prima"

Non è facile tornare alla vita di sempre e alle nostre abitudini dopo che il mondo si è fermato per due mesi. La fase due è entrata nel vivo ma i dubbi restano, come la paura di tornare a un confinamento forzato. E lo sa bene anche Bianca Guaccero. In un’intervista che ha rilasciato ad Oggi, rivela le sensazioni che ha provato durante il lockdown. E anche se è tornata in tv alla conduzione di “Detto Fatto”, la bellissima showgirl continua ad essere cauta sulla questione. Sogna però di tornare alla normalità e, soprattutto, sogna di mettere al mondo un altro figlio anche se "manca la materia prima".

Per la Guaccero il confinamento non è stato facile. Sui social è apparsa di rado, preferendo dedicare le sue giornate alla cura della casa e allo svago di Alice. "Ho trasformato la quarantena in un gioco a punti – racconta al settimanale -. Con un premio finale: un viaggio a Disneyland Paris. A mia figlia ho detto che stiamo in gara con un nemico invisibile. Avrebbe vinto chi sarebbe riuscito a stare chiuso in casa più lungo – continua Bianca Guaccero -. Dopo due mesi in cui sono stata a stretto contatto con Alice, mi sono resa conto che maggio deve essere a tutti i costi il mese della rinascita".

Single da diverso tempo ma con il sogna di trovare il suo principe azzurro, la Guaccero durante l’intervista, ha sottolineato più volte quanto sarebbe bello tornare a sorridere e tornare ad essere innamorata. Nel 2017 si è separata da Dario Acocella, regista con il quale ha messo al mondo Alice. Sposati dal 2013, la relazione è tristemente naufragata dopo qualche anno di matrimonio, lasciando un segno indelebile nel cure dell’attrice e della showgirl. "Quando ho sentivo il profumo di primavera ho percepito un senso di rinascita e di nuove conquiste. Credo che sia un qualcosa che accomuna un po’ tutti –aggiunge -. La pandemia però ha sconvolto tutto". E poi si sbilancia anche sulla sua vita personale. "Un altro figlio? Lo farei anche subito. Manca però la materia prima – ironizza -. L’altra notte, in un attimo di serenità, ho pensato che io sono sempre stata alla ricerca di uomini scuri, dal fascino mediterraneo, invece ora mi rendo conto di desiderare un tipo biondo e con gli occhi blu: una sorta di principe azzurro", conclude.

E chissà se tutti i sogni di Bianca Guaccero, alla fine di tutto, potranno avverarsi.