Gaffe di Bonolis che stringe la mano alla Bortone: "Non mi tocco né occhi né bocca"

Da quando ha fatto la sua comparsa in Italia e nel mondo, il Covid ha rivoluzionato la quotidianità e, soprattutto, il modo di relazionarsi della società. Da marzo ci hanno chiesto di non avvicinarci più al prossimo, di mantenere almeno un metro di distanza, di non dare la mano e di indossare la mascherina. Nuove consuetudini che devono ancora essere metabolizzate alla perfezione ma che fanno già parte di una nuova e, si spera, momentanea routine contro l'incremento dei contagi da coronavirus. Inevitabilmente, il coronavirus influenza tutto ciò che ci è familiare, compresa la televisione, che si è dovuta adattare alle nuove regole ma che ancora è in fase di rodaggio. Lo dimostra quanto accaduto tra Paolo Bonolis e Serena Bortone su Rai1, con una piccola gaffe del conduttore immediatamente ripreso dalla padrona di casa.

Ospite di Serena Bortone per presentare il suo libro a Domani è un altro giorno, Paolo Bonolis ha stretto la mano alla conduttrice con un gesto che, fino a 8 mesi fa, non solo sarebbe stato considerato normale ma addirittura di buona educazione. Da febbraio a oggi i tempi sono cambiati e la stretta di mano rientra tra quelle abitudini bandite dalle norme sanitarie per ridurre la diffusione del coronavirus. Ma Paolo Bonolis, così come accade molto spesso in ogni ambito, forse trascinato dalle note di Jump dell'appena scomparso Eddie Van Halen, ha allungato la mano in direzione di Serena Bortone e gliel'ha stretta, cogliendo di sorpresa la conduttrice. " Ti stringo la mano ma non mi tocco né occhi né bocca ", si è affrettata a specificare la giornalista, ricordando indirettamente una delle norme igieniche principali.