Gf, perché Andrea e Paola parlano in codice?

Il rapporto che è nato all’interno della casa del Grande Fratello Vip tra Andrea Denver e Adriana Volpe è sempre stato piuttosto controverso. I due, infatti, si sono mostrati spesso affiatati e non hanno negato di provare reciprocamente una fortissima attrazione fisica. Per questo motivo, il pubblico ha iniziato a sospettare che tra loro vi fosse un flirt in corso, immediatamente sementito da entrambi. In fin dei conti, lei è felicemente sposata con Roberto Parli e ha una figlia, lui è fidanzato con la bellissima modella Anna Wolf.

Nonostante quindi fosse piuttosto palese che questa innegabile chimica sarebbe rimasta una semplice amicizia, si sono creati dei veri e proprio fan club della coppia, senza menzionare che in molti ancora sperano che Adriana e Denver possano intraprendere una storia d’amore. Sta di fatto che poche ore fa, all’interno della casa più spiata d’Italia, è successo qualcosa di davvero strano.

Andrea Denver e Paola Di Benedetto si sono infatti ritrovati insieme e hanno ricordato il giorno in cui la Volpe ha abbandonato la casa, costretta da un terribile lutto familiare. Denver pensa con nostalgia alla bionda presentatrice e poi si lancia in un sorprendente discorso in codice con la Di Benedetto. "Comunque questa cosa che mi hai detto mi ha riempito il cuore… " , ha affermato Paola. Poi ha aggiunto: "La borraccia… Vuol dire che non ho sognato per tre mesi. Se però me lo avessi detto prima avremmo potuto condividere delle grosse gioie" . A questo punto, lui ha replicato: "E lo so, però, poi ti spiego" . "Lo so, delicatezza" , ha sottolineato la Di Benedetto. E poi ha chiesto ancora a Denver: "Ma anche P lo pensa?" . Lui allora ha confermato le supposizioni di Paola: "L’ha capito tardi ma l’ha capito. Il problema era che è una situazione simile all’altra, però non c’era quella persona, in quello non erano simili, quindi, per me… capito?" .

Insomma, la loro conversazione è tutto tranne che chiara e il pubblico si sta domandando a cosa si stessero riferendo. Possibile che l’argomento della confidenza fosse in riferimento a qualcosa successo tra Adriana Volpe e Andrea Denver all’interno della casa? E ancora: chi è "P" e cosa c’entra "La borraccia?" . Non c’è ombra di dubbio che questo linguaggio in codice abbia lasciato gli spettatori perplessi e piuttosto confusi.

Non resta che aspettare il mitico intervento di Alfonso Signorini, l’unico che potrà spiegare questa stranissima – oltre che criptica – conversazione?

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?