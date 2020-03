Gf Vip, parla la fidanzata di Andrea Denver: "Io lo conosco"

Occhi chiari, capelli neri in netto contrasto con la pelle chiara e che le donano una bellezza fuori dal comune. Parliamo di Anna Wolf, modella d’origine americana, nonché fidanzata di Andrea Denver. Sebbene non sia molto famosa in Italia, il suo nome è iniziato a circolare quando ad inizio di quest’anno il suo compagno è diventato uno dei concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini.

Tra Andrea Denver e Anna Wolf c’è un forte legame sentimentale. Ed è proprio questo che le dà la forza di non essere gelosa del rapporto che è nato tra il suo fidanzato e Adriana Volpe all’interno della Casa. Tra i due, infatti, c'è grande sintonia nonostante la differenza d'età. Lui stesso non avrebbe mai nascosto di avere un debole per la Volpe, pur tenendo ben chiaro in mente che è qualcosa di irrealizzabile. Lei è felicemente sposata e ha una figlia, lui è fidanzato e infatti respinge i tentativi di abbordaggio delle coetanee.

Insomma, nonostante l’attrazione reciproca sembra che non ci possa essere altro che un’amicizia. Questo lo sa benissimo anche Anna Wolf che, sicura dei sentimenti di Andrea nei suoi confronti, non si è lasciata intimidire da atteggiamenti, sguardi e giochi tra il modello e la conduttrice televisiva. Così, in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale Chi, ha esordito: "Di certo mi spiace perché sono davvero tanto lontana da Andrea, ma il nostro amore è identico a quando ci siamo salutati. Fidatevi di quello che sto dicendo. Io sono sicura che nella casa lui non tradirà il nostro sentimento, le nostre parole dette prima di entrare nel gioco" . E ancora: "Lo amo e non mi stanco di ripeterlo" . La modella americana svela quindi di fidarsi ciecamente del suo fidanzato, e una volta che potrà riabbracciarlo, gli dirà di non aver "mai dubitato del suo amore" , oltre a confermargli ancora una volta quanto sia pazza di lui.

A questo punto sembrerebbe proprio che Anna Wolf non abbia paura della sua vicinanza alla Volpe ma, anzi, ha svelato che il suo unico timore è che il fidanzato non riesca a viversi l’esperienza nel reality show come dovrebbe. "Fanno parte del gioco. Io conosco Andrea. Forse voi no" , queste le parole con cui ha commentato la vicenda. Nel frattempo, spera quindi che Andrea Denver riesca finalmente a tirare fuori la grinta e a mostrarsi al pubblico per quello che è davvero: "Spero però che ritrovi il sorriso e che anche voi possiate conoscere il vero Andrea che ancora non è venuto fuori" .

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?