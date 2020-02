Gf Vip, Antonella Elia scopre la verità di Fiore Argento e del compagno dice: "Se sarà una menzogna finirà"

La storia di Antonella Elia e Pietro Delle Piane sta tenendo banco da diversi giorni nei programmi di approfondimento. Tutto ha inizio quando il settimanale Nuovo di Riccardo Signoretti ha pubblicato alcune foto che ritraevano l'uomo in compagnia della sua ex fidanzata Fiore Argento, nei giorni che Antonella Elia era già rinchiusa nella Casa. Da quel momento è stato un crescendo di rivelazioni e scoop, che inevitabilmente sono arrivati fino ad Antonella Elia.

Pietro Delle Piane ha smentito le insinuazioni fatte nel servizio del settimanale, negando qualsiasi avvicinamento sospetto con Fiore Argento ma la figlia di Dario, a Live – Non è la d'Urso, ha dato una versione completamente differente. Ha confermato che Pietro Delle Piane le ha dato la mano e ha messo in dubbio la presenza dei paparazzi sotto casa sua, dove non si sono mai visti. La figlia del regista ha dichiarato di non aver chiamato per parlare dei nuovi progetti lavorativi ma afferma che sia stato lui, con insistenza, a chiamarlo per parlare di Antonella Elia. Le due versioni è evidente che siano divergenti su tantissimi punti ed è proprio su questo aspetto che Alfonso Signorini ha voluto chiedere conto ad Antonella Elia durante l'ultima puntata del serale.

Il conduttore ha mostrato alla concorrente le immagini del programma di Barbara d'Urso con le rivelazioni di Fiore Argento e a quel punto Alfonso Signorini ha insinuato il dubbio in Antonella Elia: " Non è che Pietro ha fatto questo per farsi pubblicità? " La domanda ha evidentemente spiazzato la concorrente, costretta a ragionare su quella nuova ipotesi: " Io non ci posso credere che Pietro abbia fatto questo per uscire sui giornali, non ci posso credere. Quando è venuto qua a me sembrava sincero, ma sono due verità completamente opposte. Io credo che gli sia indifferente che io sia popolare o famosa, non è uno svantaggio o un vantaggio. Sono sicura di questo. "

Antonella Elia si dimostra particolarmente dubbiosa, soprattutto su un aspetto: " È strano che Pietro che l'abbia chiamata e le abbia chiesto di avvalorare la tesi del lavoro. " Le certezze acquisite da Antonella Elia durante l'ultimo incontro con Pietro Delle Piane sembrano essersi dissolte completamente e a mettere il carico da novanta sono arrivate le parole di Wanda Nara: " L'incontro è fuori luogo, non la vedo una cosa normale. " Antonella Elia ha appoggiato il pensiero dell'opinionista. A quel punto, Alfonso Signorini ne ha approfittato per una domanda decisiva: " Non puoi credere o non vuoi credere? " La risposta di Antonella Elia è stata chiara: " Non voglio crederci. "