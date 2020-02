Gf Vip, Barbara Alberti contro Wanda Nara e interviene Pupo: "Nella botte piccola ci sono le tette grosse"

Durante la settimana non sono passate inosservate le parole di Barbara Alberti contro Wanda Nara. La concorrente del Grande Fratello Vip, in un momento nel quale era senza microfono, ha appellato l'opinionista con termini non lusinghieri, tanto che Wanda Nara ha voluto replicare immediatamente a quanto sentito. Ovviamente, Alfonso Signorini ha colto la palla al balzo e durante la nomination in confessionale di Barbara Alberti ha concesso alle due donne di scontrarsi e di chiarire quanto accaduto.

Barbara Alberti ha provato a smorzare le sue parole, facendo leva su un sentimento di stima che ha affermato di avere da tanto tempo nei confronti della moglie di Mauro Icardi: " Sono curiosissima di conoscerla. È la manager di uno dei più gradi calciatori e nel frattempo è mamma di 5 figli. " Certamente Wanda Nara è l'esempio di una donna che ha non si è mai arresa e che ha cercato di portare avanti di pari passo la famiglia e la carriera, impresa non facile ma nella quale la donna è riuscita con grande successo. La storia e le vicissitudini personali di Wanda Nara sono molto complesse, l'argentina non ha avuto sempre una vita facile e agevole ma ha saputo ricominciare da zero quando tutto quello in cui credeva e che aveva costruito si è sgretolato.

Wanda Nara non è stata in silenzio e ha contro-ribattuto alle parole di Barbara Alberti, non senza assestare qualche colpo di fioretto ben posizionato. " Da una donna come te, colta e così elevata, quasi come se fosse mia nonna, non mi aspettavo queste parole ", ha detto l'opinionista, evidentemente risentita per le accuse di Barbara Alberti, che nel suo discorso contro Wanda Nara ha colpito principalmente l'aspetto fisico della donna. La discussione, in realtà, non si è mai realmente accesa tra le due donne, che con grande intelligenza si sono sapute confrontare e spiegare senza offese e senza ulteriori forti termini dall'una e dall'altra parte. Barbara Alberti è stata spesso accusata di utilizzare termini eccessivamente forti, delle iperboli, per spiegare il suo pensiero ma la forza del suo personaggio è insita anche in questa caratteristica, nel politicamente scorretto di cui Barbara Alberti si fa portabandiera.