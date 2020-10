Gf Vip, bufera sul commento di Balotelli a Dayane: "Mi vuole lì dentro, però poi..."

L'ingresso di Mario Balotelli nella casa del Grande Fratello era molto atteso, più dallo studio che dal pubblico a casa. Alfonso Signorini lo ha annunciato all'inizio della serata, l'ha presentato in pompa magna facendogli fare la passerella per l'ingresso in studio prima di farlo andare in passerella e, quindi, dentro la Casa. Sono trascorse circa due ore da quando il calciatore in attesa di contratto è stato annunciato a quando si è presentato agli altri ragazzi, tempo trascorso per la maggior parte nel cucurio a guardare la puntata e twittare. Mario Balotelli è stato la sorpresa per Enock nella Casa, per incoraggiare di persona il fratello tanto amato e supportato sui social. Il momento Balotelli è stato il più lungo della serata, forse il più lungo in assoluto tra quelli che hanno coinvolto persone esterne entrate per una sorpresa. Ed è durante questo momento che il calciatore si è lasciato andare a una battuta a Dayane Mello, accolta col gelo nella Casa e con rabbia sui social.

Quando Enock ha visto suo fratello arrivare in giardino, non ha potuto fare altro che scoppiare a ridere. Dopo aver visto la clip e aver parlato con il conduttore, il concorrente si immaginava di trovare Mario ad attenderlo, nonostante la rinomata riservatezza del calciatore, che da sempre rifugge qualunque impegno televisivo non legato agli ambienti sportivi. I due hanno trascorso diversi minuti a ridere, increduli di trovarsi in quella situazione, sotto gli occhi delle telecamere del Grande Fratello. Dopo uno scambio di convenevoli tra i due, imbarazzati e felici, ecco che Balotelli estrae lo smartphone ed effettua una videochiamata con la famiglia. Nonostante si intrattengano in una lingua diversa dall'italiano, si percepisce l'emozione di Enock davanti ai familiari che non vede da ormai molte settimane. Mario Balotelli ha catalizzato l'attenzione su di sé, tra battute al fratello e grandi sorrisi. L'intera Casa, tranne Enock, era sotto l'effetto del freeze, i concorrenti erano appostati dietro la veranda come spettatori in prima fila di quel momento familiare tenero ma al tempo stesso goliardico, come sanno essere due giovani uomini.

Ma a un certo punto qualcosa cambia. Alfonso Signorini era evidentemente soddisfatto di essere riuscito a portare Mario Balotelli nella Casa e così ha chiesto ai concorrenti se avrebbero avuto piacere ad avere il calciatore con loro. Lo ha chiesto a Dayane Mello, che con Balotelli ha avuto un breve flirt qualche tempo fa. " Dayane lo vuoi Balotelli come concorrente del Gf? ", ha domandato Alfonso Signorini. Immediata la risposta della ragazza che, col sorriso, ha detto di sì. Durante lo scambio di battute tra il conduttore e la modella brasiliana, Mario Balotelli ha proseguito a parlare con suo fratello ed è stato Signorini a richiamare la sua attenzione, facendogli notare la reazione positiva della Mello: " Mario, tu non te ne sei accorto, Dayane ti ha appena invitato come concorrente nella casa del Grande Fratello. Ti vuole lì dentro... ". È a questo punto che Balotelli perde il controllo e pronuncia la battuta infelice: " Mi vuole lì dentro però poi dice 'basta basta fai male'... ".

Ma sì, non diciamo nulla perché tanto è Balotelli #GFVip pic.twitter.com/kBIu06y6Dd — live (@nonecapate) October 23, 2020

Alla Mello non servono parole per esprimere il suo disappunto a quanto appena affermato da Mario Balotelli, il suo volto contrito dice tutto. Cala il gelo anche tra gli altri concorrenti, primi fra tutti Andrea Zelletta e Adua Del Vesco, inquadrati perché accanto alla Mello. " Hai capito Dayane? ", chiede con ironia Alfonso Signorini, che non ottiene comunque un commento da parte della modella. " Non commento, non commento... ", è la risposta di Dayane, alla quale Balotelli chiede di sorridere un po' per la presa in giro. In quel momento sui social divampa la protesta. " Ma sì, non diciamo nulla perché tanto è Balotelli ", si legge in uno dei tweet con maggiori interazioni sull'argomento. " L'amore che possiamo provare per il trash non può mai giustificare un'esternazione come quella fatta da Balotelli a Dayane. Sessista, imbarazzante, volgare... ", scrive un altro. " Mi vergogno anche a riportare la frase detta da Mario Balotelli a Dayane. Sono senza parole. Una delle cose peggiori che abbia mai visto in televisione. Ci ho messo qualche secondo a realizzare perché non volevo crederci, non potevo crederci. E nessuno gli ha detto nulla ", si legge in un altro tweet.