Gf Vip, Matilde Brandi spara a zero sulla Casa, Zorzi attacca tutti: "Parac..."

Uscita dalla Casa, Matilde Brandi ha dedicato in videomessaggio ai concorrenti rimasti ma si è rivolta soprattutto ad alcuni dei giocatori, soprattutti a quelli della "fazione" opposta. L'ex ballerina non ha lasciato indifferenti Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta, Guenda Goria e Stefania Orlando, ai quali ha dedicato parole al vetriolo. Tutti i concorrenti hanno accusato Matilde Brandi essere stata "too much" e soprattutto l'influencer ha etichettato come " fuori luogo " le parole dell'ultima esclusa, che per Maria Teresa Ruta ha parlato semplicemente perché " le rode ". L'attacco della Brandi ha scatenato Zorzi contro tutta Casa, secondo lui tutti "paraculi" in difesa di Matilde. Questo non è piaciuto a Tommaso, che ha attaccato anche il suo grande amico Francesco Oppini.

Nella puntata di quest'oggi, Signorini ha chiesto un commento ai concorrenti dopo le reazioni forti avute dopo il videomessaggio. " Mi ha infastidito quello che ha detto a Guenda, Maria Teresa e Stefania. È andata a toccare tematiche importanti. Su Adua ha detto che ci sono persone che si approfittano del suo passato per avvicinarsi a lei ", ha dichiarato Tommaso Zorzi incalzato dal conduttore. Matilde Brandi ha fatto il suo ingresso nella Casa, anche se da dietro un vetro per ragioni di sicurezza legate al coronavirus, ma questo non le ha impedito di confrontarsi con i concorrenti con i quali è stata più dura e il primo è stato Tommaso Zorzi. " Ho trovato di cattivo gusto le tue affermazioni in generale ", ha affermato il ragazzo evidentemente scosso dal videomessaggio. Matilde ha ribadito quanto affermato nella clip: " Si può essere leader anche stando indietro, io non l'ho detto in maniera cattiva. Non sai cosa c'è fuori, io devo salvaguardare due bambine fuori. Non andiamo d'accordo, va bene ". Ma Tommaso Zorzi non ci sta e ha ribattuto a tono alla sua ex coinqulina: " Se non andiamo d'accordo perché mi devi dire come devo fare? ". Tommaso Zorzi, alla luce di quanto accaduto, non ha potuto evitare di accusare Matilde Brandi di essere falsa.

Ancora più duro lo scontro tra Matilde Brandi e Sterfania Orlando, ormai ex amiche: " Il mio messaggio era questo: hai preferito un gioco a un'amicizia e ti sei legata a Tommaso ma io te l'ho sempre detto ". Non è della stessa opinione la showgirl, che sta facendo un percorso preciso all'interno della Casa: " Io ho fatto il mio percorso, non ho scelto te o Tommaso, hai sbagliato a metterti in competizione ". Altrettanto forte è stato il confronto con le Rutas, entrambe attaccate dalla Brandi. La prima a parlare è stata Maria Teresa Ruta, che a caldo ha definito coerente l'ex concorrente. Una definizione piaciuta a Matilde: " Io sono semrpe stata coerente. Secondo me lei ha un po' un copione, ma era ironico ".