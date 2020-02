Gf Vip, Clizia Incorvaia fa un passo indietro con Ciavarro? "Non avevo bisogno di una cosa così"

Al Grande Fratello Vip è scoppiata la passione tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. I due, dopo essersi baciati con passione sabato scorso dopo una serata alcolica nella Casa, sembrano essere diventati inseparabili. Non passa momento che Clizia e Paolo non colgano per stare insieme, baciarsi e scambiarsi effusioni ma sembra che l'ex moglie di Francesco Sarcina abbia qualche remora ad andare avanti, soprattutto a causa del contesto.

La passione ha travolto e stravolto il percorso di entrambi all'interno del Grande Fratello e questo sembra turbare Clizia Incorvaia, che all'inizio di questa esperienza sembrava non essere propensa a lasciarsi coinvolgere in nessuna relazione. Fuori dalla Casa, infatti, Clizia Incorvaia ha una figlia che la aspetta e la separazione da Sarcina sembrava essere troppo fresca per lasciare spazio a un nuovo amore o, comunque, a una nuova passione. Invece, l'incontro con Paolo Ciavarro sembra aver minato tutte le sue certezze, facendola precipitare in una passione dai tratti quasi adolescenziale.

Il turbinio di eventi che l'ha coinvolta, però, l'ha destabilizzata e in un confronto con Licia Nunez, Clizia Incorvaia ha espresso tutti i suoi dubbi e la sua preoccupazione per quello che le sta accadendo. " Non mi aspettavo una cosa così per come sono fatta, ogni tanto penso anche alle telecamere e se ci penso è un disastro perché non avevo bisogno di una cosa così ", rivela l'influencer all'attrice mentre si trovano da sole a bordo piscina. Per la Incorvaia è il contesto a essere sbagliato o, comunque, non ideale: " Se nella mia vita accade è molto bello è che è stato un crescendo, c'è qualcosa di più. Non pensavo, non volevo qua a onor del vero. Sarebbe stato meglio vivere l'esperienza come stavo facendo. "