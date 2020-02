Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro da censura: le coperte si fanno bollenti

Lo scorso lunedì 10 febbraio era stata trasmessa la nuova diretta del Grande fratello vip, condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. E il decimo appuntamento tv, del rinnovato reality, aveva visto indiscussa protagonista una coppia nata tra le mura della casa più spiata d'Italia. Parliamo di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. In diretta, Signorini aveva chiesto alla regia del format Mediaset di mandare in onda un esclusivo filmato, contenente alcune immagini all'insegna d'intimità registratesi tra Clizia e Paolo, nella Casa. Tra cui quelle del loro primo bacio avvenuto alla luce del sole, in giardino. E le atmosfere, nel rapporto di coppia dei piccioncini, sembrano farsi sempre più bollenti. O almeno, questo è stando quanto emerso nelle ultime ore, in rete. Sui social, infatti, è diventato virale un video che immortala i due in un nuovo momento d'intimità, particolarmente scottante. Il tutto è accaduto nel cuore della notte e, ad un certo punto, la produzione ha pensato di spegnere le telecamere sui conoscenti.

“È tutto così strano… -ha dichiarato il figlio d'arte Paolo Ciavarro, rivolgendosi alla nuova fiamma, Clizia Incorvaia-. Se mi sono lasciato andare è soltanto merito tuo. Mi hai messo a mio agio". Non appena distesisi sul letto della Capsule Hotel Room del Grande fratello Vip 4, si sono, poi, lasciati andare a delle nuove effusioni. In particolare, la fashion blogger friulana ha iniziato ad avvinghiarsi all'ex conduttore capitolino del daytime di Amici di Maria De Filippi e a baciarlo appassionatamente, in camera. Incuranti delle telecamere, i due hanno regalato, in questi giorni, ai telespettatori diversi momenti hot, che sono seguiti ad una confidenza fatta dalla Incorvaia ad un'altra gieffina.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro fanno discutere il web

Alla coinquilina Paola Di Benedetto, solo qualche giorno fa, Clizia aveva confidato di sentirsi trattenuta nella conoscenza avviata con Paolo, nonostante sentisse un forte trasporto nei riguardi del coinquilino, figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro. Ma, rispetto a quest'ultima confessione dell'ex moglie del leader de Le Vibrazioni, Francesco Sarcina, le cose sembrano essere notevolmente cambiate. E circa la scena da censura registratasi nella notte, tra Clizia e Paolo, non sono mancati i commenti del web.

"Ok, ora posso andare a dormire -ha scritto qualcuno, su Twitter-, dopo il rumore che fanno mentre si baciano, anche meno. Se non sapete baciare con la lingua, prima imparate e poi lo fate in tv magari #GFVIP". "Non sapevo di aver fatto l'abbonamento a Sky hot club #gfvip", è un altro commento riportato in un tweet ironico. "Raga, andate a fermarli... questi fanno il figlio stasera", ha, infine, scritto, un utente sul conto della neo coppia vip.