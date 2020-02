Gf Vip, Clizia Incorvaia: "Volevo dire vile, non pentito"

Dopo aver mostrato le immagini dell'ingresso in Casa per informare i concorrenti sul Coronavirus, Alfonso Signorini ha anticipato che questa sera Clizia Incorvaia subirà un provvedimento disciplinare. La produzione ha deciso di eliminare la concorrente per le sue frasi contro Andrea Denver ma ha deciso di spiegare bene la situazione nella Casa, partendo dalla discussione tra Antonio Zequila e Paola Di Benedetto.

Tra i due è scoppiata una grossa lite nella quale si è intromesso anche Fabio Testi, l'altro senior della Casa, che ha preso le difese del suo collega contro Paola Di Benedetto. Antonio Zequila pare si sia risentito fortemente perché Paola Di Benedetto gli schiettamente detto che non ha chance con Sara Soldati. L'attore si è sentito ferito nell'orgoglio da quell'affermazione. Durante la diretta, i due si sono ulteriormente scontrati su un presunto gap generazionale, riferito all'impossibilità dell'attore di stare con una donna molto più giovane. Zequila non ha perso l'occasione per ostentare il capodanno a Positano con una sua amica di 25 anni.

Per questa discussione, Antonio Zequila e Paola Di Benedetto si sono nominati reciprocamente ma in sono state proprio le nomination a innescare la lite tra Andrea Denver e Clizia Incorvaia. La ragazza ha preso due voti e non ha accettato a che a fare il suo nome sia stato Andrea Denver. La faccia della modella è stata esplicita da subito ma la Incorvaia ha cercato di abbozzare una reazione, sorridendo anche se in modo tirato. Subito dopo la puntata, però, è iniziato lo scontro con il modello, che attaccato dalla modella e da Zequila ha avuto un crollo nervoso, con tanto di pianto. Clizia Incorvaia l'ha appellato con aggettivi come " ominicchio " e " senza palle ", esternando tutta la sua rabbia per quanto accaduto. “Io ti sputo in faccia da amico”, dice Zequila a Denver, che secondo l'attore avrebbe dovuto nominare la Di Benedetto.

" Vedevo in Denver un amico, a un certo punto mi sferri un pugno in faccia. Lui ha risvegliato in me l'essere tradita ", ha detto Clizia ad Alfonso Signorini, giustificando il suo comportamento così aggressivo nei confronti di Andrea Denver. " Il mio voto era mirato a disperdersi, non volevo ferire nessuno. Mi sono trovato a fare i conti con la mia decisione, non c'era cattiveria ", si è giustificato il modello, che ha ripetuto quello che ha detto lunedì scorso all'interno del confessionale. L'atmosfera nella Casa è molto tesa ed è in questo clima che il conduttore mostra, in separata sede, le immagini dello scontro più duro con Denver della modella.

Prima di tutto, Signorini mostra an Clizia Incorvaia una foto di Tommaso Buscetta. " Vengo da una realtà dove nel mio paese si ammazzavano per strada. In quel momento, l'ho detto in maniera quasi teatrale, ho detto una cosa in maniera non logica. Chiedo scusa a chi combatte questo cancro ", ha detto la ragazza prima di vedere le immagini di quello scontro e le reazioni dei media. Nel frattempo, in Casa, Paolo Ciavarro si dispera in vista di quanto immagina stia accadendo. " Le tue espressioni non le possiamo accettare. Buscetta ha fatto cose gravissime, poi si è pentito ", ha spiegato Signorini. " La parola pentito è grave perché offendi chi la mafia la combatte ogni giorno. Erano parole indifendibili, non esiste nessun appiglio che possa giustificare queste parole ", ha proseguito il conduttore. " Ho detto questa cretinata perché volevo dire vile. L'ho detto da cretinetta infantile. Ho sbagliato, voglio andare fuori ", ha messo le mani avanti Clizia Incorvaia, sentendosi crocifissa e messa alla gogna dal conduttore.

L'annuncio dell'eliminazione, ormai percepita dai concorrenti, è stato letto dal conduttore. Alfonso Signorini ha cercato di rincuorare la ragazza per la sua uscita, concedendole anche del tempo insieme a Paolo Ciavarro prima di lasciare la casa definitivamente tra le lacrime dopo tanti baci appassionati.