Gf Vip, la confessione di Dayane Mello: "Con Bettarini? Una sco... e basta"

Questa sera c'è stato l'ingresso dei primi due concorrenti della nuova tornata di concorrenti del Grande Fratello Vip. Il primo vip a varcare la porta rossa della Casa è stato Stefano Bettarini, ex calciatore e protagonista della prima edizione dell'edizione dei famosi del reality di Cinecittà. Il suo ingresso è stato particolarmente turbolento per i trascorsi di Bettarini con Dayane Mello. I due, infatti, pare abbiano avuto una brevissima frequentazione poco dopo l'uscita della modella dall'Isola dei famosi. In quell'edizione, l'ex calciatore ha ricoperto il ruolo di inviato e Dayane Mello era una delle concorrenti, la prima ad abbandonare il gioco perché eliminata.

Inevitabile uno scontro tra i due nel momento in cui il nuovo concorrente ha fatto il suo ingresso nella Casa. Alfonso Signorini ha chiamato la modella brasiliana nel confessionale poco dopo che Bettarini si era presentato nel salone, presentato da Maria Teresa Ruta che è stata la prima ad avere un approccio con lui. Il conduttore ha voluto subito avere un commento a caldo da parte di Dayane Mello su Stefano Bettarini, circa i rumors che qualche anno fa si sono rincorsi sulla loro relazione. La modella, che ha dimostrato di non avere troppi filtri e di esprimersi con la massima sincerità, non si è tirata indietro nemmeno questa volta. " È il momento di chiarire: con Bettarini una scopata e basta ", ha dichiarato la modella brasiliana punzecchiata dal conduttore. Un'affermazione totalmente inspettata in questi termini anche per Signorini.

Il conduttore non ha perso tempo e ha riferito a Stefano Bettarini l'esternazione della modella. L'ex calciatore non ha gradito l'espressione utilizzata dalla Mello e haaccennato una polemica: " Se l'avesse detto un uomo di una donna mi avreste ripreso. Non mi ha fatto piacere ". Bettarini sembra particolarmente duro con l'ex modella, che pochi minuti prima lo aveva anche velatamente accusato di aver chiamato il paparazzo per scattare l'unica foto che li ritrae insieme, pubblicata sulla copertina del settimanale Chi. Circostanza smentita fermamente dal nuovo concorrente, che, anzi, ha svelato di non aver mai sentito nominare prima la Mello e di averla conosciuta all'Isola dei famosi. A tal proposito, Bettarini ha fatto una rivelazione: " Non la conoscevo e gli autori mi hanno detto: 'Questa qui ti vuole fare la festa...' ".

I due si sono succesivamente chiariti e Alfonso Signorini, direttore del settimanale Chi che lanciò lo scoop, ha scagionato l'ex calciatore da qualunque accusa sul presunto accordo con il fotografo. Dayane Mello si è scusata con Bettarini per quello e per averlo appellato in maniera poco carina durante la settimana, nei discorsi con gli altri concorrenti dopo la spifferata di Paolo Brosio sul suo ingresso. Tra i due lo scontro si è chiuso con un bacio e un abbraccio a suggellare un armistizio e un nuovo inizio.