Gf Vip, la confessione di Elisabetta Gregoraci a Petrelli: "Voglio fare l'amore con te"

Sono passate solo due settimane da quando si sono aperte le porte del Gf Vip, meno da quando ha fatto il suo ingresso in Casa Elisabetta Gregoraci, eppure la showgirl ha già trovato al Grande Fratello un uomo capace di suscitare in lei grande interesse. Lui è Pierpaolo Petrelli, aitante modello e velino di Striscia la notizia, che sembra già essere sulla strada dell'innamoramento. Il feeling tra loro è altissimo e lo percepiscono anche gli altri concorrenti. D'altronde, è impossibile non notare la loro oggettiva difficoltà a stare lontani, l'attitudine a scambiarsi sguardi infuocati e a concedersi momenti di tenere coccole, per il momento innocenti, anche se il prossimo passo sembra davvero dietro l'angolo.

Le confessioni tra i due si fanno sempre più profonde e nelle scorse ore Elisabetta e Pierpaolo si sono confrontati su un tema particolarmente spinoso: la gelosia. Netta la posizione della conduttrice, che su Petrelli ha già una sua idea: " Si vede che sei geloso. Ma quale libertà, si vede che sei pesante… ". Il modello ha cercato di smentire la sua coninqulina ma con scarsa convinzione, tanto che pochi minuti dopo ha dato ragione alla Gregoraci, sostenendo però di essere migliorato in tal senso nel corso degli anni. Un punto a suo favore, quindi, nella costruzione del rapporto con Elisabetta, che ha però riconosciuto in sé lo stesso difetto. " I miei uomini sono sempre stati gelosi ", ha confessato la Gregoraci, che però ama la trasparenza nei rapporti, tanto da utilizzare per il telefono lo stesso codice di sblocco del suo partner per questioni di fiducia.

Pierpaolo Petrelli ha immagazzinato l'informazione e ne farà tesoro nel caso in cui con Elisabetta Gregoraci dovesse davvero nascere qualcosa di più. Per i concorrenti, quel "di più" è solo questione di ore e lo dimostrerebbe la confidenza che Elisabetta avrebbe fatto a Petrelli, che si è poi aperto con Matilde Brandi in cerca di un consiglio. Che il modello abbia ormai perso la testa per la showgirl è cosa nota ma la Gregoraci, anche se a piccoli passi, si sta avvicinando sempre di più a lui. I fan del Grande Fratello sono davvero tantissimi e, soprattutto, sono attenti a ogni minimo dettagli di quel che accade nella Casa. E così, anche se il modello ha cercato di camuffare la sua confessione, i telespettatori hanno comunque letto il suo labiale cercando di interpretarlo. " Mi ha detto una cosa ", dice Petrelli sul divano alla Brandi prima di abbassare il volume della voce. Stando all'interpretazione più diffusa, pare che la Gregoraci gli abbia detto: " Voglio fare l'amore con te ".