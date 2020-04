Gf Vip, la confessione sincera di Antonio Zequila: "Mi avete guarito dal cancro dell’anima"

Antonio Zequila è stato eliminato dal Grande Fratello Vip 4 nel corso della semifinale. Il concorrente campano non ha superato la nomination con Patrick Pugliese e Paolo Ciavarro, ora in finale, ed è stato in assoluto il concorrente meno preferito delle ultime votazioni, con appena l'8% delle preferenze. Un risultato non lusinghiero per lui, che ha adirittura annunciato di voler lasciare la televisione. Nell'intervista successiva alla sua uscita, però, Zequila ha raccontato anche un aspetto molto privato della sua vita, rivelando una profonda debolezza.

Lo studio romano del Grande Fratello è stato chiuso una settimana fa per motivi precauzionali. I concorrenti eliminati, quindi, vengono portati nella suite da dove parlano con Alfonso Signorini che, da diverse puntate, conduce da uno degli studi liberi di Cologno Monzese. Anche Antonio Zequila, quindi, ha dialogato con il conduttore dalla zona più prestigiosa della Casa. Da qui ha ringraziato la produzione del Grande Fratello Vip per averlo scelto per il cast, svelando un lato inedito di sé, che mai finora era emerso: " Alfonso Signorini ti ringrazio per questo grande regalo. Mi hai tirato fuori dalla depressione. " Una confessione spiazzante, fatta a tarda notte, che ha riacceso l'interesse nel pubblico che stoicamente è riuscito a rimanere sveglio fino alla fine della puntata.

Inevitabile, a quel punto, la riconoscenza di ricambio da parte di Alfonso Signorini, che ha elogiato le doti di Antonio Zequila nella Casa, definendolo " il concorrente perfetto. " In più occasioni, Antonio Zequila è stato protagonista assoluto delle puntate di questa edizione e il conduttore glieneha riconosciuto i meriti: " Ci hai fatto ridere e anche emozionare, sei un uomo sagace. Molti ti avevano visto all’Isola, ti avevano visto litigare, ma non avevano conosciuto l’altra parte di Antonio che è venuta fuori nella casa. " Secondo Pupo, la sua esclusione è figlia anche della querelle con Adriana Volpe e delle insinuazioni, poco eleganti a detta di alcuni, su una loro vecchia liaison. Zequila non si è tirato indietro nemmeno in questo caso e ha in parte appoggiato l'idea dell'opinionista, sferrando un affondo finale alla sua ex coinquilina: " Devo imparare a mentire. Purtroppo sono un uomo troppo sincero. "