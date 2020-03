Zequila inveisce ancora contro Adriana Volpe: "Sei una grande p..."

Il Grande Fratello Vip si avvia alle battute finali, ma tra Antonio Zequila e Adriana Volpe pare non siano del tutto dimenticati gli antichi dissapori.

I due sono stati per lungo tempo al centro del gossip per la presunta liaison risalente all’esordio della conduttrice nel mondo dello spettacolo. Zequila, che più volte ha lasciato intendere di aver intrecciato con la Volpe una storia sentimentale, ha ritirato più volte le sue dichiarazioni salvo poi perdere le staffe e ammettere di aver trascorso con lei un intero pomeriggio “e non solo a mangiare biscotti”.

Queste esternazioni hanno fatto infuriare Adriana, tanto da scatenare tra i due un feroce scontro in diretta tv e la scelta della gieffina di interrompere con il coinquilino qualunque genere di rapporto. Poi sono arrivate le scuse dell’attore, che sembravano porre fine alla diatriba ma, in occasione della proposta di matrimonio di Zequila alla fidanzata Marina, lui non ha perso occasione per lanciare una frecciatina alla Volpe.

“ Al mio matrimonio inviterò i miei compagni, ma non tutti ”, ha ironizzato Antonio lasciando intendere che Adriana fosse proprio tra le escluse alle nozze. La frecciatina di Zequila, dunque, ha dato ad Adriana l’occasione giusta per nominare il coinquilino nella speranza – poi risultata vana – di mandarlo in nomination ed impedirgli di concorrere alla finale.

L’atteggiamento della conduttrice, però, non è stato accettato di buon grado da Antonio che, a conclusione dell’appuntamento di ieri, 18 marzo, con il Grande Fratello Vip, si è sfogato con Antonella Elia. “ Ti nomino perché non mi inviti al matrimonio? E dai! Allora sei una grande p...! – ha sbottato lui, subito ripreso dall’amica che lo ha invitato a “non dire così” -. Paravento! Volevo dire grande paravento! ”.

Nelle ultime ore, tuttavia, Antonio Zequila ha fatto ancora una volta un passo verso Adriana e, a conclusione del momento di preghiera, ha annunciato a tutti di avere intenzione di invitarla al matrimonio. “ Basta che non mi chiedi il cachet ”, ha scherzato lui, mentre lei lo ha abbracciato ringraziandolo. Le parole di Zequila, forse pronunciate a caldo alla fine della diretta con Alfonso Signorini, però, non sono state accolte di buon grado da parte degli utenti e degli spettatori che, ancora una volta, lo hanno accusato di non essere così galantuomo come spesso si descrive.