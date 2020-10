Gf Vip, confronto tra Adua Del Vesco e Morra: "Ho detto che è gay perché ho avuto il dubbio"

Quella tra Massimiliano Morra e Adua Del Vesco sembra la trama di una serie televisiva di successo: bugie, intrighi, colpi di scena e segeti stanno emergendo piano piano al Grande Fratello Vip. Da quando Gabriel Garko, proprio nella Casa e davanti alla sua (finta) ex fidanzata Adua ha fatto coming out, la trama si è infittita e si è tinta di giallo. Si è scoperto che anche quella tra Massimiliano Morra e la Del Vesco non è mai stata una storia d'amore ma solo una relazione di facciata, costruita a tavolino a uso e consumo del mondo del gossip. A rivelarlo sono stati proprio i diretti interessanti, inconsapevoli del fatto che solo poche ore prima il sistema era stato smascherato nello studio di Live - Non è la d'Urso. Questa sera, Alfonso Signorini ha voluto indagare ulteriormente agevolando un confronto tra Massimiliano Morra, Adua Del Vesco e Tommaso Zorzi.

Sono stati troppi i non detti in questi anni, a cui si sono aggiunte anche insinuazioni forti, che hanno fatto molto discutere. Da una parte, infatti, Adua Del Vesco ha fatto outing a Morra, smentito poi dallo stesso attore, sia con Tommaso Zorzi che con Dayane Mello. Poche ore dopo, è stato Zorzi a fare quello che, a detta di Matilde Brandi, è stato un outing alla Del Vesco, dicendo che l'attrice sarebbe lesbica. Il confronto è iniziato con quella che sembra la narrazione di un favola, che ripercorre come se fosse una novella la storia dei due attori. Molti concorrenti si sono fatti delle domande sul conto della storia dei due, insinuando il dubbio che tra loro possa esserci un copione scritto. Per avere un confronto equilibrato, il conduttore ha diviso i due ragazzi, facendo loro delle domande per capire cosa sia successo davvero, senza che l'uno potesse sentire le risposte dell'altro.

" Quando è iniziata la vostra favola e quanto tempo è durata? ", ha chiesto Alfonso. La prima a rispondere è stata Adua Del Vesco: " Non ti so dire l'anno preciso ma è durata circa 2 anni ". Massimiliano Morra, invece, è stato più preciso nella sua risposta: " Circa il 2013/2014, un anno e mezzo o due anni ". Alfonso Signorini, avute risposte più o meno convergenti, è passato alla seconda domanda: " Massimiliano ha detto che tu sai bene che non è gay e che hai prove. Ma tu come lo sai se non siete mai stati insieme? ". Adua Del Vesco stavolta è stata ancora più vaga: " Non lo so, non capisco di che prove parla ". A questo punto, Alfonso Signorini si è rivolto a Massimiliamo per capire a quali prove si riferisse: " Lei conosce il mio passato e le mie storie, gliele ho raccontate e gliene ho parlato. Non sono donne famose ". A quel punto, il conduttore ha fatto la domanda cruciale all'attore: " Non avete mai fatto sesso? ". Al che Morra ha fatto una rivelazione: " Ni, non abbiamo fatto sesso però c'è stato qualcosa di molto vicino ". La reticenza dei ragazzi pare nasca da vincoli che i due avrebbero, che impedirebbe loro di parlare.