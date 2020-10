Gf Vip, Zorzi sbugiarda Adua Del Vesco sull'outing a Morra. Le amiche la coprono: "Capiamo cosa dire"

La bomba al Grande Fratello Vip è scoppiata alle 00.36. Pochi minuti prima, Adua Del Vesco ha negato con tutte le sue forze di aver fatto outing a Massimiliano Morra parlando con Matilde Brandi e Dayane Mello, che in diretta l'hanno supportata nella sua versione. In pochi hanno creduto a questa versione, primo fra tutti l'attore. La stessa Dayane Mello, a domanda diretta di Tommaso Zorzi, ha sbugiardato l'amica che poco prima aveva supportato. " Io la proteggo, è una mia amica ", ha detto poi Dayane a Guenda, lasciando intendere di averla coperta. Ma in confessionale, durante le nomination, ci ha pensato Tommaso Zorzi a sparigliare le carte e a rivelare la confessione di Adua Del Vesco prima di entrare nella Casa.

" Nomino Adua perché anche a me ha detto che Massimiliano era gay quando eravamo in albergo. Adua non ha detto la verità e questa roba di tenere il rosario in mano... Sentirla parlare giustificandosi con Massimiliano, sapendo io tutta la roba che aveva detto anche a me l'ho trovata schifosa come cosa ", ha detto l'influencer ad Alfonso Signorini. Dallo studio, Zorzi è stato applaudito da conduttore, pubblico e opinionisti. La diretta si è conclusa con quattro nomination per l'eliminazione di lunedì e, tra loro, c'è anche Adua Del Vesco. Finita la puntata, l'attrice ha avuto un mental breakdown. Spaventata dall'opinione del pubblico a casa, prima che da quella di Massimiliano Morra e degli altri concorrenti, Adua tra le lacrime ha più volte ribadito la sua intenzione a uscire. Dayane e Matilde su tutti hanno cercato di tranquillizzarla, così come Patrizia De Blanck, che con il suo modo di fare empre diretto e poco accomodante ha cercato di spronarla: " Se sei sensibile non venivi qua ".