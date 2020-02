Gf Vip, il debutto (con bugia) di Asia Valente in televisione

Asia Valente è una delle possibili nuove concorrenti del Grande Fratello Vip ad aver fatto il suo ingresso nella Casa lo scorso lunedì. Insieme a lei sono entrate anche Teresanna Pugliese e Sara Soldati. Le tre pare si contenderanno un posto in questa edizione, che stando ai rumors potrebbe allungare la sua durata. A destare maggiore curiosità tra le tre è stata proprio Asia Valente, con il suo carattere esuberante e i suoi modi di fare molto espliciti.

Per sua stessa ammissione, è molto seguita su Instagram anche per la bellezza del suo lato B e ha sempre sognato di entrare a far parte del Grande Fratello. In realtà, la ragazza sembra che da anni insegua il mondo televisivo e che abbia fatto di tutto per riuscirci a entrare. "Il fine giustifica i mezzi", si dice spesso ma a volte i mezzi non sono esattamente quelli giusti. Asia Valente nel 2016 si è resa protagonista di un siparietto imbarazzante a Pomeriggio5, quando finse di essere una persona che non era.

A raccontare i fatti è stata Barbara d'Urso nella puntata di martedì pomeriggio, quando ha mostrato le immagini di quell'episodio. In quel periodo, il programma Videnews aveva iniziato un filone romantico dedicato ai colpi di fulmine. Erano stati diversi i casi trattati nei quali alcuni giovani chiedevano aiuto tramite le telecamere per ritrovare una persona vista per pochi attimi sul tram, sulla metropolitana o a un evento. In alcune circostanze, grazie alla grande cassa di risonanza che è la televisione, l'obiettivo era stato raggiunto. Asia Valente entra in scena in una di queste storie, fingendo di essere la ragazza cercata da Roberto, un contabile milanese che era rimasto ammaliato da una ragazza sulla linea numero 3 del tram di Milano.

Il contabile aveva immediatamente disconosciuto Asia, affermando di non averla mai vista in vita sua. Pomeriggio5 è un programma molto social e oltre alla smentita del ragazzo sono arrivate anche alcune segnalazioni da parte di chi faceva notare alla redazione che nel giorno e nell'ora in cui Roberto asseriva di aver visto quella ragazza, Asia Valente non sarebbe potuta essere a Milano perché su Facebook si era taggata a Courmayeur. Invitata una seconda volta in puntata, Asia Valente era stata messa davanti all'evidenza dei fatti dalla conduttrice ma prima di fare un passo indietro sulla sua storia, l'influencer aveva accampato una serie di giustificazioni ridicole per avvalorare il suo racconto. Solo quando si è resa conto di essere stata sbugiardata e di non avere più possibilità di recuperare, Asia Valente ha ammesso la verità.

Debuttare nel mondo televisivo con una bugia non è il miglior modo per iniziare la propria carriera, eppure Asia Valente sembra non essersi arresa davanti a quell'ostacolo e con grande determinazione e ostinazione è riuscita a raggiungere il suo obiettivo. Oggi la ritroviamo nella casa del Grande Fratello.