Gf Vip, Fede scrive una canzone inedita per Paola che si commuove: "Sei una parte di me"

Paola Di Benedetto è entrata nella casa del Grande Fratello felicemente fidanzata. Fuori dalla porta rossa, infatti, ha lasciato Federico Rossi, metà del duo Benji e Fede, con il quale ha ritrovato il rapporto dopo alcune settimane di distanza questa estate a causa di un presunto tradimento. Finora il ragazzo ha fatto recapitare alla sua fidanzata solamente una brevissima lettera ma nella puntata di questa sera, San Valentino, ha voluto fare di più, con una sorpresa bella da lasciare senza fiato.

Federico Rossi non è entrato nella Casa, la sua presenza è stata esclusa fin dall'inizio per motivi che, però, non sono stati resi noti. Il ragazzo è un cantante molto affermato, amatissimo dalle più giovani, e probabilmente non vuole rubare la scena alla sua compagna. Tuttavia, ha trovato il modo di far sentire il suo sentimento alla compagna, scrivendo per lei una nuovissima canzone inedita, che Paola Di Benedetto ha potuto sentire in anteprima esclusiva proprio questa sera.

È proprio sulla fine della relazione con Federico qualche mese fa che Alfonso Signorini ha voluto iniziare il capitolo a lei dedicato, facendole raccontare il momento difficile della loro separazione, che ha fatto soffrire tantissimo Paola, catapultata nel tunnel oscuro della disperazione: " Quando si ha una storia d'amore, un rapporto vero, non tutto può essere rosa e fiori. Ci possono essere momenti di crisi che ci fanno vivere momenti stressanti. Accumuli cose che a un certo punto esplodi, arrivi a una rottura spesso brutale. La parola amore nella crisi implica la parola forza, coraggio e sacrificio. Come tante persone, quando ho i momenti difficili mi ritrovo in stanza da sola e me la sono un po' dovuta vedere con me stessa ma è stato un momento di crescita per la mia persona. "