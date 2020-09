"Sono diventati tutti fr...". Insulti contro Garko dopo il coming out

Con una lettera scandita tra lacrime e sospiri, Gabriel Garko ha leggermente sollevato il velo di omertà che da anni copre la vita privata del sex symbol della fiction italiana. Al Grande Fratello Vip, l'attore e modello ha deciso di fare mezzo passo avanti e di svelarsi, ritrovando Dario, il bambino che per troppi anni ha tenuto nascosto e che ora ha la forza e il coraggio di mostrare. Ha fatto il primo passo al Grande Fratello Vip, davanti ad Adua Del Vesco, che fino a ieri è stata considerata la sua ex fidanzata, prima che lui apostrofasse la loro relazione come una " bellissima favola ". Nel dopo puntata, ovviamente le parole di Garko sono state tra i principali argomenti di discussione all'interno della Casa e non sono mancati i commenti ineleganti, che hanno fatto chiacchierare i social.

Tra le prime a esprimersi su quanto detto da Gabriel Garko durante la puntata, la contessa Patrizia De Blanck già durante la diretta ha detto che quanto fatto capire da Garko non è statat una novità, visto che nell'ambiente " sapevano tutti ". Lo stesso attore, per giunta, lo ha definito "segreto di Pulcinella" nella sua lettera. Con il linguaggio politicamente scorretto che distingue il suo personaggio, e che l'ha portata nella Casa come personaggio di rottura, la contessa si è però fatta sfuggire una frase che gli attenti osservatori del Grande Fratello Vip sono riusciti a cogliere, anche se pronunciata a bassa voce: " Ma ormai sono diventati tutti fr... ". Caustica e lapidaria come nel suo stile, dalla contessa De Blanck un'esternazione simile ce la si può anche aspettare, considerando il personaggio e i precedenti, anche se stavolta, per molti, ha superato eccessivamente il limite.

Da chi non ci si aspetterebbe mai un commento fuori luogo sulle parole di Gabriel Garko è Tommaso Zorzi. Il giovane influencer conosce molto bene le tematiche che Gabriel Garko ha cercato esporre, seppur con imbarazzo e pudore. " Adua Del Vesco e Gabriel Garko... Chi dei due porta la gonna? ", ha detto Zorzi dopo la puntata, facendo il verso ai lanci del momento "ascensore" di Live - Non è la d'Urso, camminando sui suoi eleganti tacchi alti arancioni. Parole che non sono piaciute ai social, che le hanno trovate sconsiderate e irrispettose. Una mancanza di rispetto nei confronti dell'uomo, ormai quasi cinquantenne, che dopo tanti anni è riuscito finalmente a levare una maschera, sia nei confronti di un professionista affermato che non merita di essere deriso da un giovanissimo concorrente.