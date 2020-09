Gf Vip, la verità di Gabriel Garko: "Ora mi sento libero, non è un problema svelare il segreto..."

Al Grande Fratello Vip è tempo di emozioni. Adua Del Vesco sta regalando importanti spunti di discussione all'interno della Casa, soprattutto per il suo rapporto con Massimiliano Morra, un altro concorrente di questa edizione. I due si sono scontrati fin dal primo momento in cui si sono visti nel giorno del loro ingrasso e non hanno risparmiato liti e discussioni durante la loro permanenza, fino a un tentativo di riconciliazione ancora in corso. Adua Del Vesco, oltre alla relazione con Massimiliano Morra, ha alle spalle anche una storia d'amore con Gabriel Garko, uno dei sex symbol italiani. L'attore di tantissime fiction italiane ha fatto il suo ingresso nella Casa proprio per un confronto con Adua Del Vesco.

Adua Del Vesco e Gabriel Garko si sono conosciuti durante la produzione di una fiction e la loro relazione è durata a lungo. Non è stata una relazione decennale ma, dai loro racconti, pare sia stata particolarmente intensa. " Si può ricominciare a vivere a 48 anni? ", ha chiesto Alfonso Signorini a Garko quando l'attore è entrato in studio, ricordando che il protagonista di molte fiction fino a qualche tempo fa vestiva degli abiti non suoi, che a un certo punto della sua vita ha deciso di abbandonare per vivere la sua vita, senza maschere, per rispetto a se stesso ma anche al suo pubblico, che da tantissimi anni lo segue e lo ama.

" La svolta me l'ha data lui una mattina quando mi sono chiesta se valeva la pena rinunciarci ", ha detto Adua dopo aver visto il suo fidanzato in Casa, entrato per infonderle coraggio. Poco dopo, è stato Gabriel Garko a entrare nella Casa. Nonostante non si possano toccare, l'incontro tra loro è stato particolarmente intenso, prima della lettura di una lettera da parte dell'attore. " Tu non mi hai mai chiamato Dario, vero? Anche io quel suono l'ho rimosso. Abbiamo vissuto una bellissima favola, bella, ma una resta una favola. Tu ti sei divertita? Neanche io ", ha esordito Gabriel Garko, svelando che tutto ciò che è stato raccontato finora è stato solo finzione. Il racconto di Gabriel Garko è stato intenso, ha spiegato di aver ritrovato il bambino che per tanti anni ha voluto tenere nascosto, segreto. " Il mio bambino si è accorto che non ero felice. Ti ricordi quando a Sanremo ti ho detto che volevo fare di testa mia? Lì ho detto la mia verità e non ho interpretato nessun personaggio, se non me stesso. Non trovo più una maschera che mi sta bene ", ha proseguito Gabriel Garko.

" Abbiamo vissuto una bella favola e la riviverei altre mille volte ma una favola rimane, dopo anni mi sento più libero che mai di vivere la mia vita, con te come amica come è sempre stato. Ne esiste un'altra di favola ma l'ho vissuta da solo e che tanti chiamano il segreto di Pulcinella. Il problema non è svelare il segreto ma vorrei avere la possibilità di dire perché è stato un segreto. La verità scavalcherà ogni segnale di omertà ", ha concluso l'attore, lasciando intendere ciò che si mormora ma che nessuno, per rispetto, ha mai detto.