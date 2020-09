La Gregoraci e la fine del matrimonio con Briatore: "Dopo il funerale mi ha lasciata sola per andare in discoteca"

Al Grande Fratello Vip i concorrenti hanno iniziato a sbottonarsi, raccontando i loro dolori e ciò che hanno lasciato all'esterno della Casa. Tra i personaggi più seguiti di questa edizione c'è senz'altro Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Flavio Briatore, madre di suo figlio e conduttrice. Negli ultimi giorni, la showgirl si è aperta e ha raccontato alcuni dettagli poco noti della sua relazione con l'imprenditore, svelando alla contessa de Blanck i motivi per i quali il loro matrimonio sarebbe finito.

La loro storia d'amore è durata circa 10 anni e si è conclusa nel 2017. In più riprese dentro la Casa, Elisabetta Gregoraci ha parlato del matrimonio con Briatore, rivelando di avergli dato tutto quel che poteva. Ha lamentato mancanza di libertà e ha affermato di aver deciso di fare il Grande Fratello per trovare la sua indipendenza. Parole che non sono piaciute all'imprenditore, che ha replicato con una lunga intervista a Il fatto quotidiano, nella quale ha provocato la showgirl. Briatore ha affermato che, se proprio la Gregoraci vuole iniziare ad avere una sua autonomia può iniziare a rinunciare all'assegno di mantenimento che mensilmente lui le passa.

Ovviamente, Elisabetta Gregoraci non è ancora a conoscenza di quanto detto da Flavio Briatore e nella Casa, oltre a flirtare con Pierpaolo Petrelli, si lascia andare a confidenze molto personali, come quelle che riguardano la sua vita privata del passato che, inevitabilmente, coinvolge anche il suo ex marito. In un momento di relax durante uno dei lunghissimi pomeriggi trascorsi dentro la Casa, Elisabetta Gregoraci ha spiegato alla contessa che il suo matrimonio con Briatore sarebbe finito per quella che lei considera una mancanza nei suoi confronti. " Mia mamma è morta e il giorno del suo funerale mi ha lasciata sola. Se ne è andato perché se ne doveva andare in discoteca. Io da quel giorno non l'ho più perdonato. Da lì mi è scattato qualcosa ", ha detto la showgirl.