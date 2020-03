Gf Vip, Marco Senise rivela perché è finita con Antonella Elia

Che Antonella Elia e Valeria Marini non siano amiche ormai è cosa nota. I loro scontri nella casa del Grande Fratello sono numerosi e spesso violenti, tanto da costringere gli altri concorrenti del programma ad adottare misure precauzionali superiori per tenere le due donne a debita distanza. Non appena si incontrano in uno dei tanti ambienti della Casa è sicuro che tra loro scoppi qualche scintilla.

Pare che tutto nasca in un tempo molto lontano e che il pomo della discordia sia Marco Senise. Così ha raccontato Giovanni Ciacci a Live - Non è la d'Urso e così ha confermato lo stesso conduttore nel medesimo programma pochi giorni fa. Ieri, Senise è stato ospite di Barbara d'Urso a Pomeriggio5 e ha raccontato qualche dettaglio in più sulla sua passata relazione con Antonella Elia, svelando i motivi per i quali i due si sarebbero lasciati. Ovviamente è la versione dell'uomo e la showgirl al momento non può replicare, visto che si trova all'interno della Casa e non è nemmeno a conoscenza di quanto sta accadendo al di fuori delle mura di Cinecittà. Interrogato dal giornalista Francesco Fredella, il conduttore ha deciso di rivelare dopo tanti anni i motivi per i quali la storia con Antonella Elia sarebbe giunta al capolinea.

Senise ha raccontato a Barbara d'Urso che tutto è successo in una serata come altre, senza che ci fosse apparentemente nessun motivo. I due avevano partecipato poco prima a una puntata del Maurizio Costanzo Show e, una volta rientrati a casa, si erano messi a dormire. Alle 3.30, all'improvviso, Antonella Elia avrebbe svegliato Marco Senise chiedendogli di andarsene: " Mi ha detto: 'Ho voglia di dormire da sola. Te ne puoi andare?' " Comprensibile il disappunto di Marco Senise, che in quel momento avrebbe deciso di chiudere definitivamente il rapporto con Antonella Elia, andandosene da casa sua una volta per tutte. Il conduttore non è entrato ulteriormente nel dettaglio di questa relazione ma ha dichiarato che con Antonella Elia non ci siano stati più contatti.

In questi ultimi giorni, la concorrente del Grande Fratello Vip è al centro di numerose polemiche per il suo carattere e i modi di fare provocatori. All'interno della Casa diversi concorrenti hanno dichiarato che sia difficile riuscire a convivere con lei ma pare che ci siano anche dei segnali distensivi. Poche ore fa, infatti, Antonella Elia avrebbe trovato un canale di comunicazione con Fernanda Lessa, con la quale ci sarebbe ora una tregua. Sarà destinata a durare?