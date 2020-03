Marco Senise, l’uomo della discordia tra la Valeria Marini e Antonella Elia

Da cosa nasce l’odio tra Antonella Elia e Valeria Marini? A quanto pare ha radici profonde che affondano in un lontano passato per la precisione negli anni ’90 quando un ex fidanzato di Antonella Elia, fu invece poi fotografato con Valeria Marini e tutti i giornali dell’epoca scrissero “ Elia tradita per colpa della Marini ”.

L’uomo in questione sarebbe Marco Senise, che il pubblico conosce per la sua partecipazione a Forum. “ Conosco Antonella nell’estate nel ’94 per motivi di lavoro - comincia a raccontare - ma all’epoca era fidanzata. L’ho rincontrata dopo qualche mese dopo che si era lasciata e siamo andati al cinema insieme. Li ci siamo baciati e ci siamo messi insieme ”. Marco racconta poi che varie volte ha incontrato Valeria quando era con Antonella e che soprattutto una volta la Marini con lui ha fatto la ‘birichina’: “ Eravamo al ristorante io e Antonella e Valeria è entrata con una amica sedendosi ad un tavolo vicino. Antonella era di spalle e non poteva vederla e la Marini per tutta la sera mi tirava baci leccandosi le labbra ”.

La cosa lascia senza parole i presenti e alla domanda di Barbara D’Urso se fosse proprio lui il motivo dell’odio tra le due, Marco rivela che potrebbe essere l'unione tra le due, anche se poi si lascia poi sfuggire che finita la storia con Antonella Elia ha frequentato anche Valeria Marini. “ Poi la storia è finita perché stare insieme a Valeria non è facile ”. Il mistero quindi resta, anche se Giovanni Ciacci racconta che un altro motivo della non sopportazione tra le due potrebbe addirittura essere Mike Buongiorno: " Con Antonella Mike litigava sempre - racconta - mentre con Valeria è andato molto d'accordo e insieme hanno fatto un Festival di Sanremo bellissimo ".

Alessia Macari contro Valeria Marini

In collegamento con Live c’è anche Alessia Macari che sulla Marini ha parecchio da dire visto che nella casa del Grande Fratello Vip Valeria non ha avuto parole carine su di lei che è stata la vincitrice di un “Grande Fratello Vip”: “Ero la vincitrice annunciata - racconta Valeria ai coinquilini - tutti me l’hanno detto, ero la più famosa dei tre arrivati in finale. Ha vinto Alessia Macari, la ciociara, ma è come se avessi vinto io. Tanto io ero già super famosa e non mi serviva vincere”. A queste parole Alessia replicato sia sulle riviste e ora anche a Live: “E’ ora di smascherare questa donna, che dice di amare le donne ma poi ne parla male”. A difendere Valeria il suo grande amico Giovanni Ciacci che però non trova molto terreno fertile tra gli altri opinionisti e in particolare Francesca De Andrè fa notare che probabilmente non ha una casa visto che è sempre in quella del Grande Fratello.