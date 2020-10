Gf Vip, Massimiliano Morra vuota il sacco: "Non ho mai avuto una storia con Adua"

Le parole di Adua Del Vesco dette nell'orecchio a Dayane Mello hanno creato scompiglio nella Casa. " Massimiliano è gay ", avrebbe sussurrato l'attrice alla modella brasiliana riferendosi a Morra, che durante la puntata ha però tenuto il gioco di Adua, che ha smentito tutto. " Ha detto che è uno stratega ", ha sostenuto Dayane Mello, appoggiata da Matilde Brandi. Entrambe durante la diretta hanno coperto l'amica, ma dopo si sono lasciate andare rivelando che, in effetti, Adua aveva effettivamente detto quello che tutti hanno sospettato.

Alfonso Signorini ha chiamato l'attrice in confessionale per iniziare a fare chiarezza sul rapporto con Massimiliano Morra e su quanto stia accadendo tra loro nella Casa e, soprattutto, quanto accaduto in passato. Con Adua in confessionale, Signorini ha parlato con Massimiliano, rimasto in salone insieme a tutti gli altri concorrenti, non prima di aver mostrato un video riassuntivo di quanto accaduto nel weekend nella Casa, con le reazioni di tutti i concorrenti. Le rivelazioni di Tommaso Zorzi in confessionale e le mezze ammissioni di Adua Del Vesco hanno funzionato da detonatore di emozioni al Grande Fratello, creando scompiglio.

" Il caso credo sia scoppiato prima che io dicessi questa cosa, è una legge non scritta del mio mondo, una cosa talmente privata che non si fa. Era già stata resa pubblica, io ho semplicemente detto la mia ", sostiene Tommaso Zorzi interpellato da Alfonso Signorini, in riferimento al presunto outing di Adua a Morra. " Io nn ti conoscevo prima, non abbiamo nemmeno il numero, in albergo non potevamo vederci, ci siamo scambiati messaggi su Instagram ma non potevamo vederci ", afferma Adua Del Vesco smentendo Zorzi e sostenendo di non aver mai visto Tommaso prima di entrare nella Casa.

" Quello che sto per dire è una cosa molto importante, capisco lei che ha avuto un tipo di reazione nei miei confronti. Non c'è mai stata una storia d'amore tra me e lei ", ha dichiarato Massimiliano Morra, confermando quanto già si mormorava. Già Adua lo aveva confessato nel confesionale, etichettandola come favola, al pari di quella con Gabriel Garko. "Non posso più portare il peso di queste menzogne, voglio essere libera dalle maschere che io ho accettato", ha dichiarato Adua in confessionale. " Io non ho mai usato Adua Del Vesco ma le ho voluto bene. Lei sa benissimo che io non sono omosessuale. Io sono entrato con tutte le buone intenzioni per far pace, poi vai a dire una cosa assurda che non esiste né in cielo né in terra ", ha sbottato Morra in risposta alle parole di Adua, ribadendo di non aver avuto una storia con l'attrice ma non considerandola una favola al pari di quella di Garko.