Gf Vip, rabbia fuori controllo per Matilde Brandi contro Zorzi: "Sono 20 giorni che rompi il c..."

L'imprevedibilità è parte integrante del gioco del Grande Fratello. Ieri se n'è avuta la conferma con l'improvvisa lite tra Matilde Brandi e Tommaso Zorzi. L'atmosfera nella Casa era molto tesa dopo le confessioni di Adua Del Vesco e di Massimiliano Morra che, finalmente, hanno rivelato di non aver mai avuto un vera storia d'amore. Una verità nata dopo la frase sussurrata da Adua all'orecchio di Dayane sulla possibile omosessualità dell'attore, negata del corso della puntata precedente dall'attrice con il supporto della brasiliana e di Matilde Brandi, ma avvalorata successivamente dal racconto di Tommaso Zorzi. Proprio l'influencer, poche ore prima della diretta di ieri, ha minacciato di lasciare la casa a causa delle emorroidi.

A parte qualche digressione sul tema, i veri protagonisti della puntata di ieri, per questi e altri motivi, sono stati questi cinque concorrenti. La vera lite è scoppiata all'improvviso ma era nell'aria ed è esplosa poco prima che Adua Del Vesco incontrasse sua sorella. La ragazza si trovava da sola nel salone in attesa di sapere quale sarebbe stata la sorpresa per lei, che ancora non era a conoscenza dell'esito della nomination. Tutti gli altri ragazzi erano stati chiusi in una camera da letto dal Grande Fratello. È in quel momento che è le scintille tra Tommaso Zorzi e Matilde Brandi sono divampate in un vero incendio. L'ex ballerina non è più riuscita a trattenersi e ha attaccato l'influencer per il suo modo di attaccare Adua Del Vesco, sua amica. Una discussione violenta, con la Brandi che è esplosa come una pentola a pressione, vomitando addosso a Zorzi tutto quello che nei giorni precedenti si era tenuta dentro e che, evidentemente, non riusciva più a trattenere.

" Non mi piace che tu parli male di Adua, non sai che cosa è successo. Tu puoi rompere il cazzo, io non lo posso rompere? Sono 20 giorni che rompi il cazzo, lo rompo una volta io e non va bene? ", ha urlato Matilde Brandi con tutta la rabbia che aveva dentro. La causa scatenante di questa improvvisa scena madre è stata una frase di Tommaso Zorzi, che sarebbe voluta essere ironica da parte dell'influencer ma che ha acceso l'animo dell'ex ballerina. Quando Adua ha raccontato di lei e Massimiliano e della "favola" vissuta anche con l'attore, ha aggiunto che il suo vero fidanzato, da 14 anni, è Giuliano Condorelli, il ragazzo che due settimane fa ha fatto il suo ingresso nella Casa per tranquillizzare l'attrice. " Sì, il fidanzato di Casablanca ", ha commentato Tommaso Zorzi, caustico come sempre. Il senso colto da Matilde Brandi e da tante altre persone sul web è alla possibile insinuazione da parte di Zorzi che si tratti di un fidanzato transgender. Com'è noto, infatti, a Casablanca si recano moltissime persone che vogliono completare la transizione da uomo a donna e viceversa.