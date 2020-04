Gf Vip, Paola Di Benedetto ringrazia Adriana Volpe: "Mi hai salvata in tantissimi momenti"

L'amicizia nata tra Paola Di Benedetto e Adriana Volpe al Grande Fratello Vip 4 è una delle più solide e strette di questa edizione. Le due donne hanno immediatamente provato un grandissimo feeling una verso l'altra e già dal primo giorno si percepiva che tra loro sarebbe nato qualcosa di speciale. Adriana e Paola hanno dormito insieme nella stanza blu a quando Adriana Volpe non è dovuta uscire dalla Casa per la morte di suo suocero. Tuttavia, le due non si sono perse di vista e anche ora che il reality è finito continuano a sentirsi costantemente, con maggiore intimità lontano dalle telecamere, ma regalano qualche momento amarcord ai loro fan con le dirette su Instagram.

Sabato sera, infatti, Paola e Adriana hanno organizzato una videochat pubblica e hanno raccontato qualcosa del loro rapporto speciale ai fan, svelando dei dettagli che al pubblico a casa sono sfuggiti nel corso della diretta. Molto commovente è stato un passaggio nel quale Paola Di Benedetto ha sinceramente ringraziato Adriana Volpe per la sua vicinanza nei giorni all'interno della Casa, per il supporto morale e per i tanti consigli che la conduttrice, con una maggiore esperienza, le ha saputo dare durante il reality. " Non si può stare male con Adriana, è come stare in una botte di ferro. Tu per me lì dentro sei stata l’aria. Se non ci fossi stata tu… Non lo so. Mi hai salvata in tantissimi momenti. E io te ne sarò grata sempre ", ha rivelato Paola Di Benedetto ad Adriana Volpe, che a stento ha trattenuto la commozione per quelle bellissime parole. Tantissimi messaggi di stima sono arrivati nel corso della diretta, che ha riservato anche altri momenti di grande tenerezza.