Adriana Volpe torna sui social: "Giorni difficili, devo recuperare il tempo con la mia famiglia"

Dopo l’uscita improvvisa dalla casa del Grande Fratello Vip Adriana Volpe ha scelto di trincerarsi dietro il silenzio. Il grave lutto che ha colpito la sua famiglia l’ha costretta ad abbandonare il reality che, con ogni probabilità, l’avrebbe vista approdare in finale visto il gradimento del pubblico. Negli ultimi giorni la bella conduttrice si è tenuta lontana dai social network ma oggi, a sorpresa, è tornata con un messaggio rivolto ai suoi fan e sostenitori.

" Eccomi qui... solo per dirvi grazie. Anche se è un momento complicato per me, vi leggo e vi ringrazio per l’affetto" , ha scritto nel suo ultimo post Instagram Adriana Volpe. L’ex conduttrice de "I Fatti Vostri" ha registrato un video messaggio per i suoi follower social, un lungo filmato di ringraziamento ma anche di riflessione sul difficile momento che sta vivendo. Il suo percorso nel reality del Grande Fratello Vip ha conquistato tutti. La Volpe è riuscita a farsi apprezzare dalla gran parte dei concorrenti grazie alla sua disponibilità e solarità. Anche il pubblico ha potuto scoprire un volto diverso, più vero e confidente, rispetto a quanto aveva fatto vedere di sé negli anni di lavoro in Rai. La scomparsa prematura del suocero, però, ha costretto Adriana Volpe ad abbandonare improvvisamente il gioco, gettando nello sconforto i coinquilini che a lei si erano più legati come Paola Di Benedetto, Antonella Elia e Andrea Denver.