Gf Vip, Paolo Ciavarro incontra i genitori e presenta Clizia: "Mi sono presa male, volevo scappare"

Non solo liti al Grande Fratello Vip, perché uno dei momenti più intensi della serata è stato l'incontro tra Paolo Ciavarro e i suoi genitori, Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, riuniti dopo tanti anni solo per il bene del figlio.

Paolo Ciavarro è uno dei concorrenti più apprezzati per la sua educazione e nella Casa ha trovato la passione con Clizia Incorvaia, ex moglie di Francesco Sarcina. Timido e riservato, il biondo riccioluto ha saputo rispettare i tempi e le modalità della modella, molto più reticente di lui, che invece appare innamorato e coinvolto nel profondo dalla ragazza. Tantissimi baci, timidi e meno timidi, molti appassionati ma ancora nessuna "capanna" tra i due, che rispettano la presenza costante delle telecamere nella Casa e vogliono preservare quel momento.

Nella mistery room della Casa, il Grande Fratello ha allestito solo per loro un piccolo cinema nel quale hanno potuto rivedere i momenti salienti della loro relazione, tra confessionali e baci passionali. " Mi dimentico del mondo, mi dimentico di tutto ", ha detto Clizia parlando dei momenti insieme a Paolo Ciavarro. " Siamo all'inizio di tanta magia, ero entrata determinata per vivere la mia esperienza ", ha continuato la modella. Un momento di tenerezza importante tra i due, prima che Alfonso Signorini lasciasse Paolo da solo nel cinema improvvisato per parlare dei suoi genitori, attori affermati, protagonisti di uno dei film italiani più iconici degli anni Ottanta.

Tornato in Casa, il ragazzo ha incontrato suo padre, con il quale si è scambiato un lungo abbraccio. " Sono orgogliosissimo di te, fin da piccolo. Sei un ragazzo, onesto, leale, rispettoso, stai vivendo il tuo momento. Stai vivendo la vita reale, non un reality ", ha detto Massimo a Paolo Ciavarro prima che un freeze li congelasse in un abbraccio che ha permesso l'ingresso di Eleonora Giorgi.

" Massimo è stato un grandissimo padre, è una persona di cui sono fiera. Sono felice di essere qui ", ha detto l'attrice nel vedere il rapporto così forse del suo ex marito con il loro figlio. Non è mancato il rimprovero di Eleonora Giorgi al figlio, che ha ammesso di essersi imbarazzata per i baci con Clizia Incorvaia. " Tu sei come me, hai il languore malinconico. Per un mese e mezzo sei stato il sole. sii felice, cucina, fai le pastasciutte ", ha detto la Giorgi, avvertendo il figlio. " Adesso non credo siano innamorati. Sicuramente la loro è stata una scena romantica, che credo siano due persone in due punti diversi della vita. Come madre non ho mai smesso e i giudizi sulle loro fidanzate, amanti, mogli. Sono felice che mio figlio sia un uomo che vive quello in cui crede, sto 100 passi indietro ", ha detto l'attrice, mentre Clizia ascoltava con una certa apprensione.