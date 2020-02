Gf Vip, Paolo Ciavarro implora Clizia Incorvaia: "Ti devi fidare"

Paolo Ciavarro sembra ormai completamente tramortito dalla passione per Clizia Incorvaia. Non riesce a stare lontano dalla modella e appena ne ha la possibilità cerca il contatto fisico con lei. Il ragazzo sembra aver ormai mollato gli ormeggi e veleggia spedito nei sentimenti mentre l'ex moglie di Francesco Sarcina pare avere ancora le vele ammainate e non riesce a lasciarsi andare completamente.

Il figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi fin dall'inizio del suo percorso all'interno della Casa ha dimostrato di avere grande rispetto ed educazione e nonostante i suoi sentimenti siano ormai palesi e palesati, continua a seguire i ritmi della modella. Non forza in alcun modo la situazione ma asseconda i suoi tempi da vero galantuomo, anche se è evidente che vorrebbe di più ma, soprattutto, vorrebbe maggiori certezze dalla ragazza con la quale sta vivendo un flirt appassionato.

Clizia Incorvaia, infatti, appare piuttosto combattuta nel viversi questa relazione. Se da un lato sembra particolarmente coinvolta dal ragazzo, più giovane di lei, dall'altro è frenata dal contesto televisivo e da una possibile situazione che aveva iniziato a vivere prima di entrare della Casa e che è rimasta sospesa. Per capire Clizia Incorvavia bisogna considerare anche il fatto che la ragazza è madre di una bambina ancora piccola e che il suo matrimonio con Francesco Sarcina si è concluso di recente e non in modo sereno.

Tuttavia, tra loro non mancano momenti di forte intimità e di passione, come se Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia non riuscissero a stare distanti l'uno dall'altra. In uno di questi frangenti, in giardino e isolati da tutti gli altri, Paolo Ciavarro ha quasi fatto una supplica alla sua bella, chiedendole di lasciarsi andare. " Però ti devi fidare cazzo ", ha detto il ragazzo alla sua coinquilina mentre si scambiano un bacio intenso. La replica della ragazza non si è fatta attendere: " La risposta ti ho detto quando te la darò, davanti alla porta rossa e sarà si o no. " Le sue parole hanno fatto centro il Paolo Ciavarro, che interrotto il bacio per guardare negli occhi la ragazza, dimostrandole tutto il suo interessamento a lei: " Però se esci prima te e mi dici no io mi ammazzo, non si può fare, te lo dico. Non vale, quindi devo uscire prima io. "

Le parole di Ciavarro hanno strappato un sorriso a Clizia Incorvaia prima che i due ricominciassero a baciarsi con intensità. Paolo Ciavarro non sa che durante la diretta di questa sera riceverà la visita di sua madre, che già è entrata una volta per "benedire" l'unione con Clizia Incorvaia, ma anche di suo padre. Quest'ultimo ingresso è del tutto inaspettato per il ragazzo, che sicuramente ascolterà con attenzione quello che i genitori hanno da dirgli, probabilmente in relazione alla neonata relazione con la giovane. Paolo si farà influenzare?