Gf Vip, parla Giovanni Ciacci: "Paola Di Benedetto? La sua vittoria inutile"

L'edizione più incredibile del Grande Fratello si è chiusa con la vittoria di Paola Di Benedetto, outsider all'inizio del reality. In pochi avrebbero scommesso sulla modella, ex Madre Natura, che nella casa si è scontrata con personalità molto più note come Antonella Elia, Fabio Testi, Adriana Volpe e Valeria Marini. Eppure, la giovanissima influencer è riuscita a vincere e a conquistare nuovi sostenitori, anche se c'è chi dice che il suo trionfo sia soprttutto merito del larghissimo seguito del suo fidanzato, il cantante Federico Rossi. Tra quelli che non hanno gradito la sua vittoria c'è anche Giovanni Ciacci, che sul settimanale Nuovo non è stato tenero con Di Benedetto.

" Era dentro la Casa? L'ho scoperto quella sera stessa... Trovo la sua vittoria inutile, a me piacciono le emozioni forti e lei non me le ha date. Credo abbia vinto solo perché le sue fan erano forti al televoto ", ha detto il conduttore e stylist, riassumendo il pensiero di molti telespettatori. Probabilmente, se Adriana Volpe non si fosse dovuta ritirare dal reality per stare vicina alla sua famiglia dopo la morte del suocero per coronavirus, il finale di questa edizione sarebbe stato diverso. La conduttrice è stata a lungo la favorita per la vittoria finale ma a volte arriva un momento in cui bisogna sapersi fermare e scendere dalla giostra prima dell'ultimo giro per tornare alla realtà. Adriana Volpe ha avuto questo coraggio e ha così perso l'opportunità di essere incoronata regina del Grande Fratello Vip 4, che la vede comunque vincitrice morale dell'edizione.