Gf Vip, trionfa Paola Di Benedetto

Paola Di Benedetto ha vinto la quarta edizione del Grande Fratello Vip. Una proclamazione senza abbracci di gruppo, senza conduttore e senza l'atmosfera di festa che caratterizza da sempre la nomina del vincitore. Il coronavirus ha influenzato anche la televisione del nostro Paese e gli ultimi minuti di questa finale sono lo specchio di quello che è la nuova realtà.

È stata una finale ricca di colpi di scena, dove alcuni dei concorrenti favoriti per la vittoria finale non sono riusciti a superare l'ultimo scoglio del televoto. Antonella Elia e Patrick Pugliese sono stati due dei concorrenti più amati di questa edizione, eppure non sono riusciti a sconfiggere al televoto, rispettivamente, Sossio Aruta e Paola Di Benedetto. Paolo Ciavarro, invece, ha avuto la meglio su Aristide Malnati mentre Andrea Denver ha perso al primo televoto di serata.

Eliminati, in quest'ordine, Andrea Denver, Antonella Elia, Aristide Malnati e Patrick Ray Pugliese, i supersiti ad arrivare sul podio, i super finalisti, sono stati Sossio Aruta, Paolo Ciavarro e Paola Di Benedetto. Il terzo classificato di questa edizione è Sossio Aruta. Non sono mancate le sorprese e le lacrime in questa finale di Grande Fratello Vip, durante la quale i concorrenti hanno preso coscienza di quella che sarà la loro nuova vita d'ora in poi. Al contrario delle altre edizioni, fuori dalla porta rossa non c'era nessuno ad attenderli, non c'era il pubblico che da sempre regala il primo bagno di folla agli esclusi ma anche al vincitore. Una finale silenziosa, che ha visto la proclamazione in una location inedita davanti allo studio, che è stata animata solo dall'applauso virtuale del pubblico a casa, che su invito del conduttore e degli ex concorrenti ha registrato alcuni brevi video, che sono stati mandati in onda come se lo studio di Roma fosse stato pieno.

Questi sono gli unici applausi che al momento la televisione si può concedere. Emozionante come sempre il rituale dello spegnimento della Casa, il viaggio nei ricordi dei concorrenti prima di raggiungere in auto l'ingresso del palastudio all'interno del quale hanno atteso i concorrenti già eliminati. L'emozione di Paola Di Benedetto, nonostante tutto, si leggeva nei suoi occhi durante la proclamazione. Il suo è stato un percorso lungo all'interno della Casa, fatto di scontri e divergenze, ma anche di forti amicizie che si sono consolidate nel corso della permanenza e che probabilmente proseguiranno anche dopo, quando l'Italia potrà tornare a riabbracciarsi.