Gf Vip, è scontro tra Dayane e la Orlando: "Mi fa pena, si deve rilassare"

Sono stati giorni durissimi nella Casa. Dopo la notte di capodanno, Stefania Orlando ha avuto un crollo emotivo e ha confessato a Dayane Mello di voler portare avanti i concorrenti che sono entrati con lei all'inizio del programma. La Orlando ha detto di voler proteggere "i vecchi" e che in caso di nomination, se dovesse fare una scelta, preferisce nominare i concorrenti che sono entrati dopo. Dayane ha spifferato tutto ai concorrenti appena entrati, tra i quali Cecilia e Carlotta, che si sono risentite per le parole di Stefania Orlando e hanno chiesto un confronto per capire la posizione della showgirl e le sue dichiarazioni.

" È un discorso che gira da un mese, non mi ha chiesto di mantenere il segreto. Parlando delle nomination con Cecilia gliel'ho detto. Essendo già amica di Carlotta e Cecilia io non ho nulla da guadagnarci ", ha detto Dayane Mello durante la diretta con Alfonso Signorini, difendendo la sua scelta di spifferare tutto alle due concorrenti appena entrate nella Casa. " La mia colpa è di essermi confidata con Dayane. Io ho espresso un mio pensiero che conta zero. Chi decide è il pubblico. Con le persone con cui ho iniziato vado d'accordo e per me meritano di arrivare fino alla fine. Se poi viene strumentalizzato che io voglio votare io nuovi ha tutto un altro sapore ", ha replicato Stefania Orlando in considerazione della sua decisione di volerne parlare con Dayane e di svelare una sua idea su quelle che potrebbero essere le dinamiche del gioco per quanto concerne la sua parte, difendendo il suo pensiero.