Tutte contro Stefania Orlando. Lei piange e il marito dice addio ai social

L'ultima diretta ha avuto pesanti ripercussioni nella casa del Grande Fratello Vip. Le dure parole di Patrizia De Blanck hanno scosso Stefania Orlando che, dopo alcune ore, è finita a piangere inconsolabilmente nella sauna. Nella foga la contessa avrebbe addirittura insultato la gieffina, appellandola in malo modo, ma l'audio pessimo lascia dubbi alle interpretazioni e si apre il dibattito.

Quella è falsa, bugiarda e mi ha pure votato

Nella diretta di venerdì sono attesi sviluppi sulla vicenda che ha visto protagoniste lunedì scorsoe Stefania Orlando. L'ex concorrente, uscita dalla casa con il penultimo televoto, si è scagliata contro la showgirl e nella concitazione le sarebbe sfuggito anche un. Sul web i video della frase incriminata circolano da giorni, ma l'audio non consente di chiarire e qualcuno sui social azzarda una versione diversa (""). Avrà una bella gatta da pelare Alfonso Signorini nella prossima puntata del reality di Canale 5, ma intanto nella Casa le parole hanno portato al limite Stefania Orlando.

Dopo aver pianto da sola in sauna per una mezz'ora, Stefania è stata consolata da Maria Teresa Ruta che, per risollevarle il morale, le ha offerto una chiave di lettura diversa sugli attacchi di Adua, Dayane e la contessa: " C'è qualcuno che sta giocando. Tu sei fortissima, non sanno come fare. Privano a minare la tua credibilità di donna. Noi sappiamo che Tommaso è il probabile vincitore ma lo sosteniamo perché noi giochiamo fino a un certo punto. Tu sei forte, sei amata dal pubblico. Tu sei un cavallo di razza, l’unica cosa che possono fare per abbatterti è screditarti ".

A giocare a screditare non ci sta, però, Simone Gianlorenzi. Come se tutto questo non bastasse, infatti, il marito di Stefania Orlando ha deciso di direte addio ai social. Colpito dal trattamento riservato dalla De Blanck alla moglie Stefania e dalle ultime vicende che hanno visto protagonista la compagna, il musicista si è preso una pausa e su Twitter ha cinguettato: " Il mio Gf Vip è finito lunedì, sono tornato a occuparmi solo delle Note che sono molto meglio di noi persone. Ciò non toglie che non continui a sostenere, amare e tifare per Stefy. Il cuore non sente ragioni ".