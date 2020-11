Gf Vip, Selvaggia Roma è la nuova concorrente e stuzzica la Gregoraci: "Testa Pierpaolo al galoppo..."

La nuova concorrente che varcherà la porta rossa del Grande Fratello è Selvaggia Roma. L'ex concorrente di Temptation Island sarebbe dovuta entrare con Stefano Bettarini, squalificato la scorsa puntata, e con Giulia Salemi, che invece ancora resiste all'interno della Casa. Invece, a causa del contagio da coronavirus, ha dovuto ritardare il suo ingresso e di fatto anche quello degli altri due nuovi gieffini. Terminata la quarantena e ottenuto il doppio tampone negativo, Selvaggia Roma può fare il suo ingresso al Grande Fratello Vip e non senza polemiche.

A due mesi dall'inizio del Grande Fratello, l'intento della produzione è quello di far entrare in Casa personaggi di rottura, capaci di creare nuove dinamiche tra i concorrenti, ormai in equilibrio tra loro. Stefano Bettarini, infatti, è stato un ex fidanzato di Dayane Mello, con la quale ha avuto in confronto già nei primi minuti della sua avventura, per poi trovare una sorta di accordo di civile convivenza. Nei giorni, pochi, in cui è rimasto nella Casa, per altro, la modella brasiliana aveva anche cercato di irretirlo, con risultati fino a quel momento scarsi. Poi Stefano Bettarini è stato squalificato e il piano di Dayane Mello non è proseguito. Giulia Salemi, invece, è la single della Casa, grande amica di Tommaso Zorzi con il quale, però, ha litigato prima di entrare al Grande Fratello. Tra loro è riscoppiata subito la pace e ora i due nella Casa sembrano molto complici.

L'ultimo tassello di questa nuova tornata di ingressi è proprio Selvaggia Roma, il cui obiettivo è quello di entrare nella Casa e riconquistare Pierpaolo Pretelli, con la quale l'influencer ha avuto una rapida ma intensa relazione poco prima dell'ingresso in gioco del modello. " Tra me e Pierpaolo c'è una grande amicizia ma anche dei baci. Ci conosciamo da un anno e mezzo e frequentiamo lo stesso ambiente, infatti ci siamo conosciuti dal parrucchiere ", ha spiegato Selvaggia Roma davanti alla porta rossa. Prima dell'ingresso dell'influencer, Signorini ha isolato Elisabetta Gregoraci per farla incontrare con la Roma.