Gf Vip, Stefano Bettarini squalificato a 72 ore dal suo ingresso per una bestemmia

Questa edizione del Grande Fratello Vip sarà ricordata soprattutto per le tante squalifiche ed esclusioni, alcune a tempo di record. L'ultima in ordine cronologico è quella di Stefano Bettarini, entrato nella Casa venerdì notte e già rimandato a casa per aver bestemmiato durante una chiacchierata in giardino con gli altri concorrenti domenica pomeriggio. Tralasciando l'esperienza flash di Flavia Vento, che è durata poco più di 24 ore in giorno prima di lasciare la Casa di Cinecittà per la nostalgia dei suoi cani, la squalifica di Stefano Bettarini è probabilmente la più veloce della storia del reality nel nostro Paese.

L'esperienza di Stefano Bettarini al Grande Fratello non è mai stata fortunata. Durante il suo primo Grande Fratello Vip, il primo di questo tipo in Italia, l'ex calciatore finì nell'occhio del ciclone per alcune esternazioni irrispettose e poco eleganti nei confronti delle donne, in particolare le sue ex fidanzate. I fatti avvennero durante una conversazione con Clemente Russo ma solo per quest'ultimo vennero presi provvedimenti, in quanto appartenente al gruppo sportivo di un corpo militare. Stefano Bettarini proseguì nel suo percorso e raggiunse quasi la finale. Ora il ritorno in Casa, però, è stato probabilmente anche peggiore della sua prima esperienza. Non ripeteremo la bestemmia pronunciata in modo molto chiaro dall'ex calciatore, che poche ore fa pare si sia anche reso conto della sua scivolata e abbia espresso i suoi timori con i compagni. Nel frattempo, la sua fidanzata a Mattino5 ha cercato di difenderlo, sostenendo che si tratta solo di un intercalare tipico di Bettarini, che pare sia molto religioso tanto da pregare ogni notte prima di andare a letto.