"Ho un dolore della madonna...". ​Panico per Zorzi con le emorroidi

Il Grande Fratello è nato come un esperimento sociologico in cui replicare gioie e dolori della vita reale, da qui la parola reality, in un ambiente controllato e spiato 24 ore su 24 dalle telecamere. L'edizione di quest'anno lo sta dimostrando, anche se più che mettere a nudo gli alti e bassi della vita, sta svelando alcuni meccanismi mai confessati del mondo dello spettacolo. Ma anche se fra le quattro mura di Cinecittà, il Grande Fratello è vita vera e così ecco che i concorrenti subiscono quello che molte persone vivono nella quotidianità, com'è accaduto ieri a Tommaso Zorzi, sofferente e insofferente per le emorroidi.

Chi ne soffre ne conosce gli effetti e, soprattutto, dolore. Pertanto non stupisce che, in un momento di difficoltà, Tommaso Zorzi abbia addirittura rischiato di essere squalificato dal gioco per aver aperto una delle porte d'uscita della Casa. Fortunatamente sono due, una dopo l'altra, divise da un limbro ed è lì che l'influencer si è fermato, senza oltrepassare l'ultima, quella definitiva. Da diversi giorni, Tommaso Zorzi lamenta di soffrire di emorroidi, un dolore intenso e a tratti insopportabile per il giovane influencer, che ieri l'ha portato a chiedere al Grande Fratello qualche medicinale che potesse dargli conforto dal dolore. Nel pomeriggio, però, ancora non gli era stato fornito alcun farmaco e così, in preda ai dolori, l'influencer ha minacciato di lasciare la Casa ha poche ore dalla diretta.

Più un atto dimostrativo, in reltà, che una vera e propria intenzione di uscire quella di Tommaso Zorzi, che ha voluto attirare l'attenzione degli autori e della produzione per avere le medicine contro le emorroidi. Molti dei ragazzi, impauriti dalla reazione dell'influencer, si sono precipitati alla porta rossa per farlo desistere dal suo intento. Alla fine Tommaso Zorzi ha fatto ritorno in Casa senza mai uscire davvero e per questo motivo per lui non ci sono state conseguenze. In puntata, poche ore dopo, il ragazzo è apparso molto più rilassato e tranquillo, segno evidente che il Grande Fratello ha provveduto a fornirgli tutto il supporto necessario per migliorare il suo stato di salute. L'umore di Zorzi è notevolmente migliorato nel corso delle ore, tanto che quando ha saputo di essere stato salvato dalla nomination è anche riuscito a scherzarci su, dimostrando di aver superato la fase acuta del problema.