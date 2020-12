Già archiviato il flirt con la Isoardi? Raimondo Todaro fa sul serio con una prof de L’eredità

Sono stati la coppia simbolo dell’edizione, appena conclusa, di Ballando con le Stelle. Il dance show di Rai Uno condotto da Milly Carlucci, tra i tanti volti noti che si sono sfidati a suon di coreografie mozzafiato, ha visto tra i protagonisti la coppia formata da Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. Lei, ex conduttrice de La Prova del cui, lui ballerino professionista dal fascino seducente, hanno animato l’edizione dello show non solo con le loro performance ma anche con rumor, insistenti ma non del tutto confermati, di un possibile flirt. Sia Todaro che la Isoardi sono sempre stati molto complici dentro e fuori le schermo. Questo legame così forte, però, a quanto pare non si è mai tramutato in una vera e propria storia d’amore. Come riporta il settimanale Chi di Alfonso Signorini, Todaro è stato paparazzato insieme a una giovane e avvenente ragazza tra le strade di Roma.

E le foto che si trovano nel numero in edicola da mercoledì sono molto chiare e non lasciano nulla di intentato. Si vede Raimondo Todaro mano nella mano con Sara Arfaoui. Lei è un volto noto del piccolo schermo e, soprattutto, per gli spettatori de L’eredità, il quiz show di Rai Uno. La giovane, dai lunghi capelli castani e dal fisico mozzafiato, è una delle professoresse del programma della prima rete Rai. La neo coppia è stata fotografata in atteggiamenti intimi, non solo mentre camminano alla luce del sole mano nella mano, ma sono stati pizzicati nel momento in cui si sono scambiati un casto bacio. I fan che speravano in una storia tra la Isoardi e il ballerino devono mettersi l’anima in pace. Da quel che sembra, Todaro ha trovato la sua anima gemella. La giovane ha 25 anni, è nata a Nizza e conta ben 75mila follower su Instagram. Non è dato sapere però quando i due hanno cominciato a uscire insieme. C’è molta complicità tra di loro e questo fa sperare in una relazione carica ancora di passione.

Per la conduttrice, dopo la fine della relazione Matteo Salvini, non ha ancora trovato l’uomo giusto per lei. Si sperava che questa amicizia speciale con Raimondo Todaro potesse essere il primo tassello di un sentimento ben più profondo, ma da quel sembra, non c’è altro oltre al feeling sulla pista da ballo. Dopotutto, nonostante le indiscrezioni, la Isoardi ha sempre affermato di essere felicemente single.