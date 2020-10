Spunta il retroscena su Ballando "Ormai balla con le stampelle..."

Non c'è pace per Ballando con le stelle. A poche ore dalla diretta del sabato sera nuovi problemi fanno capolino in studio. Il cambio di ballerino in corsa per Vittoria Schisano (causa intossicazione alimentare di Marco De Angelis) non è l'unico guaio che la produzione si trova a dover fronteggiare. L'altro riguarda Elisa Isoardi che, per la seconda puntata consecutiva, scenderà in pista con la caviglia fasciata e impossibilitata a ballare.

L'infortunio di Elisa Isoardi si sta prolungando più del previsto. Da due settimane la conduttrice combatte contro una brutta tendinite al piede destro, che le impedisce di allenarsi e ballare al massimo delle sue potenzialità. Quello che sembrava un problema transitorio e risolvibile in breve tempo, si sta complicando giorno dopo giorno.

Per salvare il salvabile e non abbandonare il programma, lo scorso sabato Elisa Isoardi e Raimondo Todaro si sono esibiti in una coreografia di moderno, svoltasi interamente su un letto sul quale la conduttrice si è potuta muovere liberamente senza dover utilizzare il piede. Una soluzione provvisoria che è stata comunque premiata dalla giuria e dal televoto, ma che non doveva prevedere un "bis". Tutti si aspettavano, infatti, che questa settimana la coppia si esibisse nella normalità, o almeno provandoci, ma sembra che in realtà le cose andranno diversamente.

Nelle scorse ore Raimondo Todaro e Elisa Isoardi sono apparsi insieme in un video pubblicato sul profilo Instagram della conduttrice e a sorpresa hanno svelato: " Che ballo faremo? Ballo con le Stampelle! ". Una battuta che potrebbe nascondere un vero e proprio annuncio. La Isoardi non può poggiare il piede e quindi non può ballare come gli altri concorrenti. Replicare una coreografia di moderno su un letto appare improbabile e quindi la soluzione delle stampelle potrebbe essere l'unica via percorribile. Scenografica quanto basta e utile per scongiurare il ritiro della coppia.