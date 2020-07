"Dopo 4 anni non so se la amo", "Pezzo di m...". Ciavy e Valeria fanno volare Temptation Island

Prima puntata col botto per Temptation Island, partito ieri su Canale5. Le sei coppie rinchiuse nel relais in Sardegna sono tutte molto frizzanti e sono già emerse le forti personalità di alcuni dei partecipanti, nel bene e nel male. Sui social sono già nati alcuni tormentoni, diversi meme sono diventati virali in poche ore e gli utenti si sono appassionati ad alcuni dei protagonisti, tanto che l'hashtag ufficiale del programma, in tendenza dalle prime ore del mattino, è stato per lunghe ore in tendenza mondiale. Tra le storie che hanno maggiormente appassionato i telespettatori c'è quella di Ciavy e Valeria, già incoronati assoluti protagonisti di questa edizione.

Ciavy ha 35 anni, vive a Ladispoli con i suoi genitori e lavora come pr nelle discoteche. Valeria ha 27 anni, lavora come onicotecnica e anche lei vive con i genitori, ma a Roma. Sono fidanzati da oltre 4 anni eppure non convivono e questo è motivo di divisione tra loro. A Valeria piacerebbe iniziare una convivenza con Ciavy, che però tergiversa e tentenna, non sentendosi ancora pronto per un passo così importante. La loro avventura a Temptation Island è iniziata con il pianto di Valeria, che si è vista messa da parte da Ciavy quando la tentatrice è arrivata per portarlo nel villaggio. " Ci stavamo salutando, la single si è avvicinata per presentarsi mentre io lo stavo salutando, sapendo che per 21 giorni non ci saremo visti. Lui se ne è proprio fregato del mio saluto e si è presentato tranquillamente alla single. Davanti agli altri mi mette sempre al secondo posto, mai al primo ", ha spiegato Valeria tra le lacrime.

Questo non è che l'antipasto di una crisi ben più profonda che si consuma successivamente. Valeria è la prima a ricevere la chiamata nel pinnettu, luogo cruciale di Temptation Island, per vedere le immagini del suo fidanzato, che a poche dal saluto alla sua fidanzata fa dichiarazioni inaspettate. L'argomento del primo video è proprio quello della convivenza mancata, che lui giustifica con la sua voglia di stare libero. " E allora sei single caro mio ", sbotta Valeria dal pinnettu, applaudita da Antonella Elia. La loro sembra una relazione in forte crisi e lo dimostrano le parole di Ciavy che, alla domanda della tentrice sui suoi sentimenti, dà la risposta che Valeria non vorrebbe mai sentire: " Ci sto bene con lei, ci sto molto bene. Ti dico la verità, non so se sono innamorato ma lei lo sa. Le voglio bene molto, c'è affetto, però amore amore non lo so. Lei è innamorata ".

Inevitabile la rabbia di Valeria: " Pezzo di merda... Cosa ci sto a fare io con una persona che non è innamorata? Non mi dice 'ti amo' da due anni, non mi chiama amore... E poi non è vero che ho scoperto solo messaggi... Ho trovato la sua localizzazione e se ne stava in albergo con una ragazza e io l'ho perdonato, era dicembre 2019 ". Valeria, sostenuta dalle altre ragazze, sembra inconsolabile e a differenza di Ciavy dimostra di essere davvero innamorata: " Non posso immaginare la mia vita senza di lui ". Antonella Elia e Manila Nazzaro sono quelle che si dimostrano più vicine al suo dolore. " Tu sei ancorata a una cosa che è finita, Se uno parla così... Ma che schifo ", dice la Elia a Valeria, che dà ragione alla showgirl. " Mia madre gli lava le mutande e gli lava i vestiti e non sai se sei innamorato? ", si sfoga Valeria nel raccontare i mesi vissuti insieme durante il lockdown prima di Temptation Island.