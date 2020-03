Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo si sono lasciati

Nelle ultime settimane si sono rincorse molte indiscrezioni su una eventuale crisi tra Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo, ed ora è arrivata la conferma ufficiale dei diretti interessati: i due artisti si sono lasciati.

La storia d'amore tra Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo è cominciata ufficialmente nel 2006 e, nonostante un periodo di pausa nel 2017, è andata avanti fino a un po' di tempo fa. Negli ultimi tempi, però, sulla stampa e sul web, sono cominciati a rincorrersi rumors su una loro rottura.

Sui profili social di Anna Tatangelo non viene pubblicata da tempo nessuna foto di coppia. La donna aveva spiegato di non volerlo fare per provare a tenere separata la sua vita privata e la sua carriera di artista. Sui profili di Gigi D'Alessio, l'ultima immagine insieme alla compagna risale, invece, allo scorso agosto.

Pochi giorni fa, anche il settimanale Spy aveva parlato di alcune nubi che si erano addensate sulla vita di coppia dei cantanti: "Secondo le fonti di Spy Anna sarebbe tornata nella casa nel centro di Roma. Quella stessa casa dove si era rifugiata quando i due, esattamente tre anni fa, si erano lasciati ufficialmente con tanto di ammissioni pubbliche. Quell’appartamento Anna non l’ha mai abbandonato ed ecco che oggi il suo nuovo nido è ancora quello. Lontano da Gigi".

Oggi, a confermare la separazione, sono proprio i diretti interessati che - alla stessa ora - hanno pubblicato il medesimo messaggio nelle stories dei rispettivi profili Instagram: "Non stiamo più insieme da un po'". "Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti", aggiungono Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo, come a voler sottolineare il nuovo tentativo dopo la crisi di tre anni fa.

"Succede a tanti, è successo anche a noi", affermano i due, evidenziando come le difficoltà delle relazioni amorose siano le stesse sia per la gente comune che per i personaggi famosi. Adesso per Gigi ed Anna l'unica preoccupazione è il benessere del loro figlio Andrea, nato nel 2010: "Le nostre strade si dividono, ma sono sicuro (sicura, scrive Anna, Ndr) che cammineremo sempre l'uno accanto all'altra per nostro figlio Andrea".

"È per lui che spero che la nostra privacy, in questo momento difficile e delicato, venga rispettata", chiosa la nota congiunta, che sembra avere come scopo principale quello di mettere a tacere la ridda incontrollata di voci sullo stato della loro relazione.