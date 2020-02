Giulia De Lellis, il web non apprezza i suoi tattoo

Da quando si è fatta conoscere come corteggiatrice di Uomini e Donne, Giulia De Lellis ne ha fatta di strada e oggi si è costruita per sé una carriera davvero di tutto rispetto come una delle influencer più in voga sul web. Non a caso, il suo primo libro ‘Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza’ è stato un successo incredibile, come d’altronde anche la web serie di cui è stata protagonista, ‘Una Vita in Bianco’. Come se non bastasse, la giovane romana è stata anche fortunata in amore visto che tra lei e Andrea Iannone sembra esserci un feeling sbalorditivo.

Insomma, Giulia De Lellis è amatissima sui social, tanto che il suo profilo Instagram conta ben 4 milioni e 400mila followers. Non mancano, però, anche dure critiche nei suoi confronti. Ed è proprio quello che è successo poche ore fa, quando una sua foto in intimo condivisa sui social le è costata diversi commenti negativi per un dettaglio che non tutti hanno gradito.

Nello scatto in questione la De Lellis indossa un completino intimo di pizzo nero tutto ricamato, che mette ben in evidenza il suo fisico mozzafiato con curve che lasciano davvero poco spazio all’immaginazione. La biancheria di Giulia rientra nella linea di Tezenis per San Valentino: un’idea semplice ma efficace per sorprendere il proprio uomo e allo stesso tempo riscoprirsi più sexy che mai. Inutile dire che la foto ha fatto il boom di like e commenti in pochissimo tempo.

Ma non è tutto. Lo scatto, infatti, oltre a ricevere tanti complimenti a apprezzamenti per la bellezza indiscussa di Giulia, ha ricevuto anche diverse critiche, perché alcuni suoi followers non hanno trovato di buon gusto i suoi tatuaggi, tanto da farglielo notare nei commenti. "Di cattivo gusto i tatuaggi devo dire…" , "Perché quei tatto?!" e "Sei una bella ragazza, però quel tatuaggio non si può proprio guardare…" , si legge tra i commenti nello spazio in fondo al post. Non tutti, dunque, sembrano apprezzare i disegni che la De Lellis ha scelto di farsi fare sul corpo.

Chi la conosce da sempre però lo sa. Oltre ad amare la moda, Giulia De Lellis ha anche una passione sfrenata per i tatuaggi. Ne ha moltissimi sparsi su tutto il corpo e i disegni sono i più svariati, ognuno con un significato ben preciso. Ed è proprio per questo che Giulia non si preoccupa del giudizio altrui, perché ognuno dei disegni che decorano il suo corpo è per lei unico ed inimitabile. Voi da che parte state?

