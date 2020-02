Giulia Montanarini incinta a 44 anni: "Non vedo l’ora di vederla"

Volto storico di Uomini e Donne, Giulia Montanarini è stata una delle troniste più acclamate di sempre e, oggi, annuncia la prima gravidanza.

Dopo due matrimoni falliti, il primo con Marco Basile e il secondo con Luisito Campisi, la Montanarini ha un nuovo compagno per il quale ha deciso di trasferirsi a Roma. Nonostante in passato abbia tentato più volte di rimanere incinta, ma senza esito positivo, aveva archiviato l’idea di diventare mamma. Poi, l’incontro con il nuovo compagno e la decisione di allargare la famiglia sono tornati a galla e, dopo il primo tentativo, è arrivata la buona notizia.

Giulia e il fidanzato, legati da cinque anni, hanno deciso di iniziare a cercare un figlio quando quelli avuti da lui in un precedente matrimonio sono cresciuti. “ Io e il padre di mia figlia stiamo insieme da cinque anni, lui fa il medico e vive Roma dove io mi sono trasferita dopo due mesi che l'ho conosciuto – ha raccontato la Montanarini al settimanale Diva e Donna - . Lui ha già due figli, un maschio e una femmina, e all'inizio non aveva intenzione di averne altri. Quest'estate però abbiamo deciso che ci avremmo provato: i bimbi erano un po' cresciuti ”.

La gravidanza è arrivata subito nonostante Giulia Montanarini abbia 44 anni. “ È arrivata al primo tentativo – ha spiegato lei - . Sono al quarto mese, ho forti nausee. Poi ho messo su già sette chili. Ma sono felice e non vedo l'ora che arrivi luglio per vederla. Mi piacerebbe chiamarla Alice, ma il nome non è ancora sicuro. Lavori in corso ... ”. Eppure, nonostante i primi sintomi, la ex tronista di Uomini e Donne ha stentato a credere di essere rimasta incinta dopo i primi tentativi.

“ Mi sentivo strana, dormivo poco la notte e avevo la tachicardia, poi di giorno mi imbattevo sempre in bimbi piccoli. Sesto senso – ha continuato a raccontare - . A un certo punto sono andata in farmacia e ho comprato il test. L'ho fatto ed ero incinta. Ho chiamato mia sorella, la mia gemella: lei ci ha messo sette anni per avere figli, io non ci credevo e continuavo a chiederle se quei test erano sicuri: ne ho comprati cinque e mi davano tutti la stessa risposta ”.